Taches sur les dents : voici les 5 aliments et boissons à éviter

De nombreux facteurs peuvent être à l’origine des taches brunes sur les dents. Mais bien souvent, elles sont dues la consommation de tabac et à certaines habitudes alimentaires. Ainsi, voici les aliments et boissons à éviter pour garder des dents blanches.

Le café et le thé

Pour arborer un sourire éclatant, il convient notamment de limiter sa consommation de café et de thé. Ces deux boissons chaudes contiennent des tanins et agissent sur la coloration dite «externe» des dents. La réaction sur l’émail est la même que celle que l’on voit dans son mug. C’est pourquoi il est important de se rincer tout de suite la bouche avec de l’eau claire après une tasse de thé ou de café, ou encore mieux, de se brosser les dents.

Le vin rouge

Idem pour le vin rouge. Et pour cause, il contient non seulement du tanin, des composés chimiques naturels, mais aussi les anthocyanes du raisin, des pigments qui donnent la couleur au vin rouge et qui peuvent entraîner des traces disgracieuses sur les dents.

Les fruits rouges

Les fruits rouges ont de nombreux bienfaits. Ce sont notamment de puissants antioxydants naturels. Malheureusement, ils tachent aussi les dents. Cerises, mûres, myrtilles, framboises… Tous ses fruits contiennent en effet des pigments qui ont tendance à colorer l'émail. Ce n’est toutefois pas une raison pour arrêter totalement d’en manger car ce sont de précieux alliés pour la santé.

Les sodas pigmentés

Acides et colorants, les sodas de couleur foncée figurent également sur la liste. Pour limiter les dégâts et traiter les taches brunes dentaires, le bicarbonate de soude micropulvérisé peut s’avérer efficace. Il suffit de saupoudrer cette poudre blanche sur sa brosse à dents.

Les betteraves

Comme les fruits rouges, les betteraves tachent facilement tout ce qu’elles touchent, y compris les dents. Ces dernières ont toutefois plusieurs atouts. Elles renferment des vitamines, des minéraux et des nitrates capables de faire baisser la pression artérielle. Ce légume permet aussi de limiter les risques de maladies cardiovasculaires.