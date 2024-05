«Un homme de moins de 60 ans peu diplômé» : une étude dresse le portrait-robot du fumeur-type en France

Selon une étude sur le tabagisme publiée par Santé Publique France ce mardi, certaines personnes sont plus susceptibles de fumer quotidiennement en fonction de la région, du sexe ou encore de l’âge.

Environ un adulte sur quatre fume quotidiennement en France, explique une nouvelle étude de Santé Publique France, publiée le 28 mai. Néanmoins, ces données dévoilent également certaines disparités entre régions françaises. Ainsi, un homme de moins de 60 ans résidant dans la Provence-Alpes-Côte-d'Azur est plus susceptible de fumer quotidiennement et, représenterait le fumeur-type. Posséder «un niveau de diplôme inférieur ou égal au bac et avoir un niveau de revenu plus faible» seraient également des facteurs associés à la consommation de tabac au quotidien.

Les inégalités régionales

L’étude de Santé Publique France indique ainsi la Provence-Alpes-Côte-d'Azur comme région où les Français fument le plus, avec 29,5% de fumeurs environ. L’Occitanie se retrouve en deuxième place de ce classement avec 28,9% de fumeurs quotidien.

On trouve le moins de fumeurs en outre-mer : en Guyane, l'étude compte environ un adulte fumeur sur dix sur l’île. En France métropolitaine, c’est l’Île-de-France et les Pays de la Loire qui se distinguent comme les régions avec le moins d’adultes fumant quotidiennement.

L’évolution du tabagisme au quotidien

Avec ces nouvelles données, Santé Publique France cherche à mieux orienter les politiques de prévention au tabagisme déployées en France. Selon l’étude, entre 2010 et 2021, plusieurs régions ont connu une «baisse significative du tabagisme» : la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, la journée sans tabac aura lieu le 31 mai. En 2022, le Baromètre de Santé publique France montrait que parmi les fumeurs quotidiens, la moitié avait envie d’arrêter de fumer.