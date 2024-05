Défibrillateurs en France : alerte sur de nombreuses défaillances malgré leur importance vitale

Parmi les 500.000 défibrillateurs cardiaques présents dans les lieux publics en France, plus d’un tiers ne fonctionneraient pas, c’est ce que révèle l’audit d’une société de maintenance.

Ils sont obligatoires depuis six ans et pourtant, la plupart des défibrillateurs cardiaques en France sont défectueux. Selon un rapport de la société Matecir Defibril, qui aurait inspecté plus de 6.000 défibrillateurs entre 2021 et 2023, environ un tiers des 500.000 machines présentes en France sont hors service dans les lieux publics. La société conclut également que seulement 30% des machines contrôlées étaient en parfait état.

En cause : l’entretien souvent oublié de ces machines explique Melvin Godaine Zi, directeur du suivi qualité de Matecir Defibril, au micro de RTL. En effet, certaines pièces constituant les défibrillateurs finissent souvent par périmer : les batteries ou encore, les piles. Il indique également que les petites collectivités territoriales n’ont pas forcément «les moyens de changer ses consommables» régulièrement.

Plus de la moitié présentaient une anomalie

Selon l’association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs (ARLOD), 60% des défibrillateurs inspectés par la société de maintenance présentaient «une anomalie pouvant entraîner un dysfonctionnement». Dans une synthèse de l’association, celle-ci demande «un contrat de maintenance avec visite régulière sur site» afin d’assurer le bon fonctionnement des défibrillateurs cardiaques.

Les défibrillateurs sont obligatoires dans tous les lieux publics en France depuis 2018. L’utilisation des défibrillateurs, elle, est ouverte à l’ensemble de la population Française depuis 2007.

Selon le Ministère du travail de la santé et des solidarités, chaque année en France, 40.000 à 50.000 personnes sont victimes d’une mort subite, «faute d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie».

D’après le rapport de l’ARLOD, le taux de survie à un arrêt cardiaque en dehors d’un hôpital est actuellement de 7%.