Cancer du sein : qu'est-ce qu'une «biopsie liquide», cette avancée majeure pour lutter contre la réapparition de tumeurs ?

Ce test pourrait détecter les risques d’une rechute d’un cancer du sein, des mois voire, des années à l’avance. Cette nouvelle avancée des chercheurs de l’Institute of Cancer Research de Londres pourrait ainsi sauver des milliers de vies.

C’est une avancée incroyable, explique Simon Vincent, directeur des recherches du centre Breast Cancer Now, au Guardian.

Un nouveau test sanguin, présenté lors de la plus grande conférence sur les cancers à Chicago, serait capable de détecter les risques d’une récidive d’un cancer du sein.

Le test pourrait détecter une «quantité minuscule» d’ADN cancéreux dans le sang des patientes. Les résultats de ces tests permettraient ainsi de prévenir le retour d’un cancer du sein et surtout, de rediriger les patientes vers des thérapies préventives.

Des résultats précis

Les chercheurs du centre Breast Cancer Now ont été capables d’identifier onze patientes qui ont ensuite été sujettes à une récidive du cancer du sein. En moyenne, les patientes testées positivement auraient rechuté dans les quinze mois suivants. Au total, les chercheurs ont analysé le sang de 78 patientes. Soixante d'entre elles montrant un test négatif n’ont pas récidivé, le test ne serait donc pas susceptible aux faux négatifs.

«La détection précoce est l’une de nos plus grandes armes contre le cancer du sein et ces trouvailles initiales, qui suggèrent que les tests pourraient détecter les signes de récidive plus d’un an avant l’apparition des symptômes, sont incroyablement excitantes», s'enthousiasme Simon Vincent.

Plus de 15% des cancers du sein récidivent en france

En effet, un cancer du sein peut persister après les traitements ou une chirurgie. Néanmoins, les cellules cancéreuses peuvent être si peu qu’elles restent, pendant longtemps, indétectables pour les scanners de suivi. Ce sont ces cellules qui entrainent des rechutes, souvent à des stades avancés.

Si les traitements s’améliorent depuis plusieurs années, la détection précoce d’une rechute reste primordiale pour stopper la propagation du cancer à d’autres parties du corps.

Deux millions de femmes sont diagnostiquées avec un cancer du sein tous les ans dans le monde. En 2023 en France, on compte plus de 61.000 cas. Dix ans après le premier diagnostic d'un cancer du sein, 15 à 20% de ces cancers récidivent dans l'hexagone.