«Nous nous attendons aux pires résultats pour les bébés» : les fortes chaleurs influent aussi sur les grossesses, selon une étude

Une récente étude réalisée par des chercheurs de l’Université du Nevada a démontré que les fortes chaleurs avaient tendance à accroître le nombre de naissances prématurées.

Attention aux accouchements précoces. Une récente étude publiée dans la revue scientifique Jama Network Open a révélé un lien direct entre les vagues de chaleur et le taux de naissances prématurées.

In this study of 53 million births in the 50 largest US metro areas, heatwaves were followed by acute increases in the rate of preterm and early-term birth. https://t.co/KiPGa3AT8L — JAMA Network Open (@JAMANetworkOpen) May 24, 2024

Réalisée par des chercheurs de la Rollins School of Public Health, de l'Université du Nevada Reno, de l'Université de Yale, de l'Université de l'Utah et du National Center for Atmospheric Research, l’étude a nécessité l’analyse de 53 millions de naissances, entre 1993 et 2017, dans les cinquante zones métropolitaines les plus peuplées des États-Unis.

Les résultats de ces analyses sur une période de 25 ans ont démontré une légère augmentation des taux d’accouchements prématurés (+2%) et précoces (+3%), au moment où les femmes enceintes étaient confrontées à des épisodes de chaleur intense durant plus de quatre jours d’affilée.

La situation ne devrait pas s'améliorer...

«Notre étude montre que cette augmentation de la température pourrait avoir des conséquences plus graves pour les bébés, car les bébés nés prématurément peuvent avoir des problèmes de santé et des coûts de soins de santé supplémentaires», a déclaré dans un communiqué de presse Howard Chang, professeur de biostatistique et de bio-informatique et auteur principal de l'article.

Parmi les naissances analysées dans l'étude, 30% des mères concernées avaient moins de 25 ans, 53,8% avaient entre 25 et 34 ans, et 16,3% avaient 35 ans et plus.

«Nous prévoyons un été très chaud cette année et, en raison du changement climatique, nous connaîtrons davantage de vagues de chaleur à l'avenir», s’est inquiété le chercheur. «Nous nous attendons aux pires résultats pour les bébés», a-t-il ajouté.

Dans le sud des États-Unis comme dans le monde entier, l'été 2023 avait été marqué par des périodes sans précédent de chaleur extrême, la planète ayant connu en juillet sa journée la plus chaude jamais enregistrée pendant quatre jours consécutifs.