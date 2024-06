Des tiques géantes envahissent l'Europe, attention à leurs morsures

L’Europe est touchée depuis plusieurs mois par la prolifération de tiques géantes venues d’Asie et d’Afrique, récemment détectées en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni, et en France.

«Hyalomma lusitanicum». Voici le nom de cette tique géante récemment détectée en France et dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, ou encore la Suède.

Seems Hyalomma lusitanicum is questing out there…video by Carlos Pradera. These ticks will be RNA tomorrow pic.twitter.com/nXYmrNm9iL — Ticks and TBP's (@ticks7) June 29, 2023

Initialement originaires de pays asiatiques ou africains, ces bêtes sont quatre fois plus grosses que les tiques habituellement trouvées en France. Elles mesurent plus de 5 millimètres avant leur repas, et plus d'un centimètre après avoir bu le sang de leur proie.

Les scientifiques sont très inquiets par cette migration vers la zone européenne, provoquée par le réchauffement climatique. Pour cause, ces tiques - comme toutes les autres - peuvent être porteurs de maladies graves, comme la fièvre et Crimée-Congo, ou la maladie de Lyme.

Comment enlever une tique sur sa peau ?

Alors que faire si l'on remarque une tique sur sa peau ? Ne surtout pas l'écraser, ni appliquer un produit dessus. Cette dernière option pourrait libérer l'arachnide, qui contient la bartérie Borellia, responsable de la maladie de Lyme.

À la place, il faut privilégier l'usage d'un tire-tique, trouvable en pharmacie. Mais il faut agir vite, car retirer la tique moins de 12 à 24 heures après une morsure empêche la transmission de la bactérie.

«Agrippez délicatement les tiques au plus près de la peau et tirez-les doucement mais fermement. Pour ne pas casser l’appareil buccal (le rostre), faites un mouvement circulaire», recommande le site Améli. «Ce mouvement de traction-rotation, réalisé perpendiculairement à la peau, permet de retirer la (ou les) tique(s) sans leur arracher la tête», explique le site de l'Assurance maladie.

Une fois la tique retirée, il faut soigneusement désinfecter sa peau et se laver les mains à l'eau et au savon.

Comment prévenir les risques ?

Mais attention, si vous n'êtes pas parvenu à retirer toute la tête et le rostre du premier coup, il ne faut pas chercher à recommencer, ni à compléter l'extraction, mais «demander conseil à votre pharmacien ou votre médecin», indique Améli.

Il est aussi possible de prévenir le risque de morsure de tiques, en prenant quelques précautions toutes simples, comme se couvrir la peau, ou rentrer son pantalon dans ses chaussettes, lors de balades en extérieur.

Aussi, il est recommandé de porter des vêtements de couleur claire, pour les repérer plus facilement, et de privilégier les chemins dégagés au zones herbeuses et boisées, très appréciées de ces petites bêtes.

Il est également bien venu d'asperger ses vêtements et sa peau d'un insectifuge.