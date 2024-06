«Juin Vert» : un mois de sensibilisation pour lutter contre le cancer du col de l'utérus

A l'occasion de l'opération «Juin Vert», le mois est dédié à la mobilisation contre le cancer du col de l'utérus. Il touche plus de 3.000 femmes en France chaque année.

Douzième cancer le plus fréquent chez la femme en France, celui du col de l'utérus est responsable d'environ 1.100 décès par an. L'initiative «Juin Vert», lancée en 2010 par l'Institut national du cancer, est consacrée à la prévention et la sensibilisation autour de cette maladie attribuée dans 95 à 100% des cas à un papillomavirus.

Il existe 12 génotypes de HPV (Human Papillomavirus) dits «à haut risque», le HPV16 et le HPV18 causent environ 70% des cas à eux seuls. Il faut savoir que la grande majorité (90%) des infections par le HPV sont de courte durée, lorsque le système immunitaire parvient à éliminer le virus dans les deux ans suivant la contamination. Le développement de cellules cancéreuses se produit quand l'infection persiste.

En 2022, l'Institut national du cancer a déploré que le cancer du col de l'utérus soit «l'un des seuls pour lesquels le pronostic se dégrade en France, avec un taux de survie à cinq ans en diminution». Dans ce contexte, l'objectif principal de «Juin Vert» est d'inciter au dépistage et à la vaccination.

#juinvert Mois de mobilisation contre le cancer du col de l’utérus.



Grâce au #dépistage, 90% des cancers du col de l’utérus pourraient être évités

https://t.co/IYndze3Xyg pic.twitter.com/bPncNWwzzp — Centre A. Lacassagne (@Lacassagne_Nice) June 5, 2024

Cette dernière est recommandée à partir de 11 ans et remboursée jusqu'à 19 ans. Les garçons sont concernés au même titre que les filles puisque les HPV peuvent aussi induire d'autres cancers, notamment de l'anus, de la gorge, de la bouche, de la vulve et du vagin mais aussi du pénis.

Les derniers chiffres de Santé publique France montrent que la vaccination des adolescents contre le papillomavirus progresse, notamment grâce aux campagnes organisées dans les collèges. La couverture vaccinale a progressé de 17 points chez les filles et de 15 points chez les garçons de 12 ans, entre le début et la fin de la première phase ciblant les élèves de 5e.

Globalement, en ville et en collège, la proportion de filles nées en 2011 ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-HPV est «estimée à 55%» fin 2023. Pour les garçons, c'est 41%. Cela constitue une progression par rapport aux années précédentes mais reste loin de l'objectif affiché de 80% de couverture à l'horizon 2030.

Un cancer évitable dans 90% des cas

Sachant que les risques de contamination par HPV apparaissent dès les premiers contacts sexuels et que le préservatif n'empêche pas forcément la transmission, il est important d'intervenir avant les premiers rapports. Une vaccination de rattrapage est possible entre 15 et 19 ans avec trois injections et après 19 ans, sur décision médicale.

Une campagne de dépistage dédiée au cancer du col de l'utérus existe également et s'adresse aux femmes âgées de 25 à 65 ans. Le taux de participation reste toutefois bas en France, à 58% d'après Midi Libre, qui relaie les chiffres de l'association de patientes Imagyn.

Le dépistage «vise à détecter des lésions précancéreuses et à les traiter avant qu’elles n’évoluent en cancer. Il permet également de détecter et traiter des cancers à un stade précoce et ainsi d’en améliorer les chances de guérison», explique Santé publique France.

Il repose sur l'analyse d'un prélèvement réalisé au niveau du col de l'utérus. De 25 à 29 ans, il est recommandé de faire un examen cytologique tous les trois ans, puis un test HPV tous les cinq ans à partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans. D'après le Centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne, situé à Nice, «90% des cancers du col de l'utérus pourraient être évités» grâce au dépistage.