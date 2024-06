VPM : comment interpréter un taux bas ou élevé ?

Le volume plaquettaire moyen (VPM) correspond à la taille des plaquettes, des cellules sanguines qui jouent un rôle central dans le processus de coagulation. Le taux normal se situe entre 150.000 / mm³ et 400.000 / mm³.

Dans le sang, on retrouve des globules rouges, de globules blancs et des plaquettes qui baignent dans le plasma, la partie liquide du sang. Aussi appelées thrombocytes, ces plaquettes sont des petites cellules produites dans la moelle osseuse et qui jouent un rôle essentiel dans la coagulation.

Sur des analyses de sang, leur dosage apparaît à côté de l’acronyme VPM (volume plaquettaire moyen), qui désigne leur quantité et leur taille. Mais comment interpréter un taux bas ou élevé ?

un risque d'hémorragie si le taux est trop bas

Lorsque le taux est faible, c’est-à-dire inférieur à 150.000 / mm³, on parle de thrombopénie. Cela signifie que les plaquettes sont de petites tailles et que, par conséquent, le risque hémorragique augmente.

Autrement dit, on peut observer des ecchymoses dès le moindre choc, un saignement prolongé à la suite d’une coupure ou encore des saignements des gencives fréquents.

Une numération plaquettaire basse peut notamment être causée par un trouble de la moelle osseuse, une augmentation du volume de la rate, une maladie auto-immune, des infections virales et par certains cancers, comme la leucémie. Le VPM peut également être bas au cours d’une grossesse.

quid du taux élevé ?

Inversement, le taux de VPM est dit élevé lorsqu’il dépasse les 400.000 / mm³. Le fait d’avoir un nombre anormal important de plaquettes de grande taille (thrombocytose) peut être associé à un risque cardiovasculaire ou à un risque de thrombose, un caillot de sang se formant dans un vaisseau sanguin, une veine ou une artère.

Des maladies intestinales, rhumatoïdes, respiratoires ainsi que l'insuffisance rénale chronique sont également susceptibles d’augmenter le VPM.