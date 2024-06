«25 mesures pour lutter contre le cancer» : charge mentale, dépistage rapide… un livre présenté ce jeudi explore de nouvelles pistes

Le député Jean-Carles Grelier présente ce jeudi 6 juin son cinquième ouvrage proposant 25 mesures autour de la lutte contre le cancer. Un sujet aux enjeux majeurs et qui nécessite de nombreuses améliorations.

Un ouvrage de plus dans sa collection des «25 mesures». Après quatre livres publiés sur des idées concernant diverses thématiques, le membre de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Jean-Carles Grelier, s’est attaqué à la question du cancer. Il présente, ce jeudi matin lors de la Questure de l’Assemblée nationale, son nouvel ouvrage intitulé «25 mesures pour lutter contre le cancer», aux côtés du Président d’Unicancer, Jean-Yves Blay et la Déléguée générale d’Unicancer Sophie Beaupère.

Ce livre a été pensé «pour apporter des réponses concrètes et pragmatiques aux malades et à leur famille» et a également été conçu avec «la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC-UNICANCER) et avec le concours du Professeur Fabrice Denis, médecin cancérologue au centre de cancérologie du Mans», a précisé un communiqué.

Il s’agit, pour le député de la cinquième circonscription sarthoise, d’un «sujet de santé publique évident qui concerne des millions de patients», a-t-il expliqué au micro de la radio régionale RCF Sarthe.

Plusieurs points nécessitant une amélioration

Plusieurs points sont notamment abordés dans son ouvrage, comme l’amélioration du dépistage, l’accélération de la prise en charge des patients et de la mise en œuvre de leurs traitements, ainsi que le soutien à la recherche et au développement en cancérologie. Mais ce n’est pas tout.

Pour Jean-Carles Grelier, le statut des aidants est impérativement à revoir. Ce statut devrait être «pris en considération dans la charge mentale psychologique» des aidants lorsqu’ils doivent vivre aux côtés d’un malade. Un autre point au centre de son œuvre est celui de la recherche. Selon lui, «il reste encore beaucoup à faire», particulièrement en généralisant les centres de cancérologie «d’excellence», afin de ne laisser aucun patient de côté, même dans les coins les plus reculés de la France.

Jean-Carles Grelier a aussi pointé du doigt la mauvaise gestion du temps, qui condamne bien souvent les malades. Ainsi, celui-ci propose, entre autres, un dépistage sous 24 heures du cancer du sein pour les femmes, qui serait entièrement envisageable.

Le député a d’ores et déjà annoncé la sortie de ses deux prochains ouvrages des «25 mesures» : «la santé des soignants» ainsi que «l’obésité».