Allergies aux pollens : la France en alerte rouge ce jeudi

La quasi-totalité de la France est en alerte rouge concernant le risque d'allergie aux pollens. La météo favorise notamment l'émission de ceux issus des graminées.

Les temps sont durs pour les allergiques. Ce jeudi 6 juin, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé la quasi-totalité de la France en alerte rouge pour les allergies aux pollens. Seul le Finistère reste en jaune, signe d'un risque «moyen».

D'après le RNSA, les pollens de graminées (plantes à fleurs minuscules groupées en épis et à tige creuse, NDLR) sont notamment «très abondants dans l'air et viennent gêner fortement les allergiques». La météo «estivale» enregistrée cette semaine favorise l'émission de ce type de pollens, ajoute le réseau de surveillance.

Autour de la Méditerrannée, la présence de pollens de pariétaire (une plante à fleur de la famille des urticacées) et d'olivier est également signalée, avec une alerte allergie «de niveau faible à moyen». Le risque est jugé faible pour les autres herbacées en floraison, telles que le plantain, l'ortie et l'oseille, ainsi que pour les pollens de chêne.

Il est en revanche recommandé aux personnes allergiques au pollen de tilleul de se tenir loin de ces arbres car ils entrent actuellement en floraison et peuvent «provoquer des symptômes à leur proximité». Les pollens de pinacées (pin, sapin, épicéa...) sont quant à eux inoffensifs, même s'ils viennent jaunir les surfaces extérieures en se déposant un peu partout.

Le RNSA alerte par ailleurs concernant un risque d'asthme d'orage dès ce jeudi et jusqu'à la fin de la semaine. Il s'agit de difficultés respiratoires «similaires à une crise d'asthme qui se manifestent chez des personnes le plus souvent allergiques», lorsque le temps est orageux.

L'asthme d'orage peut toucher tout le monde, asthmatique ou non. Il est donc important de connaître les gestes pour s'en prémunir et éviter ses symptômes !#pollens #allergies #asthme #orages #prevention pic.twitter.com/FuikuE0qPe — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) June 6, 2024

Météo-France annonce justement des orages sur une large partie du pays dès ce jeudi, allant du Sud-Ouest au Nord-Est. Or, «ces conditions météorologiques, combinées aux fortes concentrations de pollens de graminées actuellement observées et prévues pour cette semaine augmentent considérablement le risque d'asthme d'orage», écrit le RNSA.

En effet, pendant un orage, «la concentration de pollens augmente rapidement près du sol» en raison de vents forts et descendants qui ramènent «les pollens de graminées des couches d'air supérieures vers les couches d'air proches du sol».

Avec la forte humidité ambiante, les rafales de vent et les «variations du champ électrique de l'atmosphère», les pollens se gorgent d'eau puis éclatent. Les fines particules allergisantes qui en résultent peuvent «pénétrer encore plus profondément dans les poumons» et déclencher ces difficultés respiratoires.

Pour s'en prémunir, il est recommandé de rester à l'intérieur pendant les orages et de fermer ses fenêtres. Les personnes asthmatiques doivent s'assurer «d'avoir leurs médicaments à portée de main» et surveiller tout symptôme inquiétant tels qu'une toux, une respiration sifflante ou une sensation d'essoufflement.