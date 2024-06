Grève nationale des pharmacies : tout savoir sur l’accord trouvé avec l’Assurance maladie

Un accord signé vendredi entre les pharmaciens et l'Assurance maladie permettra d’accompagner l’engagement des professionnels dans de nouvelles missions de santé publique, de renforcer la lutte contre les fraudes et les trafics de médicaments et de favoriser le développement des médicaments biosimilaires.

La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) a annoncé vendredi avoir signé de nouvelles conditions tarifaires avec l’Assurance maladie, engageant ainsi toute la profession, qui avait fait pression fin mai avec une grève massive.

«Les dernières propositions de l’Assurance maladie comprennent des revalorisations d’honoraires qui permettront de sécuriser l’activité des entreprises officinales et assureront l’indispensable soutien aux officines de proximité», a estimé la FSPF dans un communiqué.

Certaines revalorisations interviendront «dès cette année et l’année prochaine, notamment une augmentation des honoraires de dispensation, des honoraires de garde et de l’astreinte», a détaillé le syndicat majoritaire.

L’engagement se traduira également «par une subvention pouvant atteindre 20.000 euros aux pharmacies en difficulté», s'est réjoui la FSPF qui a cependant précisé que, «pour autant, l’avenir de l’officine n’est pas garanti».

«sécuriser le maillage territorial des pharmacies»

L’Assurance Maladie s’est, de son côté, félicitée de l’«accord donné par le principal syndicat de pharmaciens, la FSPF, à sa proposition d’avenant à la convention», notant que «cet accord valide juridiquement cet avenant». «Il permettra de sécuriser le maillage territorial des pharmacies dans notre pays, notamment par l’aide financière aux pharmacies situées dans les zones fragiles», a souligné l'organisme.

Ce nouvel accord promet également d’«accompagner l’engagement des pharmaciens dans de nouvelles missions de santé publique (notamment l’utilisation des tests rapides), de renforcer la lutte contre les fraudes et les trafics de médicaments et de favoriser le développement des médicaments biosimilaires».

Selon la FSPF, l’avenant à la convention des pharmaciens prévoit notamment un «rendez-vous de négociation avec la Caisse nationale de l’Assurance maladie, mi-2026, assorti d’une garantie de maintien des ressources du réseau officinal», le syndicat plaidant pour des négociations conventionnelles annuelles.

Perte d'argent des pharmaciens

La FSPF a notamment salué une initiative du ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, qui s'est engagé à «publier prochainement un arrêté» qui accorde aux pharmaciens la même marge pour les médicaments biosimilaires que pour les médicaments originaux. Le syndicat s'est aussi réjoui de l’instauration d’un nouveau cadre réglementaire, qui laissera aux professionnels la possibilité de négocier le prix d’achat avec les laboratoires, de la même manière que pour les génériques.

Jusqu’à présent, les pharmaciens d’officines affirmaient perdre de l’argent en substituant des médicaments biologiques (distincts des médicaments chimiques), par un type de médicament similaire moins cher, à l’image des génériques.

«Cela change pas mal la donne économique» car «cela nous permet de nous engager à fond dans la substitution et de faire faire des économies à l’Assurance maladie», a déclaré Philippe Besset, président de la FSPF.

Le deuxième syndicat, l’Union de syndicats de pharmaciens d’officine (Uspo), a refusé de signer en l’état, tout en se réservant la possibilité de le faire «plus tard», s’il y a un engagement du gouvernement à octroyer une rémunération sur la substitution de biosimilaires.

«Les éléments ne sont pas suffisants aujourd’hui pour dire que le réseau va être sauvé», a nuancé Pierre-Olivier Variot, président de l'Uspo. Il a expliqué ne pas comprendre «pourquoi les honoraires des pharmaciens ne sont pas augmentés d’au moins 20%, comme pour les médecins». «Eux ils voient un million de patients par jour, les pharmaciens en voient 4 millions», a-t-il souligné. Les négociations conventionnelles avaient débuté fin 2023.