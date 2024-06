TDAH : voici les 3 principaux symptômes pour le repérer chez l’enfant

Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est le problème de santé mental le plus courant chez l'enfant. Cette maladie peut se montrer très handicapante : trois principaux symptômes peuvent donner l'alerte.

Ce mercredi 12 juin a lieu la journée nationale du trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, aussi connu sous l’abréviation TDAH. Ce trouble neurodéveloppemental touche environ 5% de la population et représente le problème de santé mentale le plus courant chez l’enfant. En effet, on estime que 5,9% des enfants scolarisés souffrent de cette maladie, soit un à deux élèves par classe.

Pour les enfants comme pour les parents, le TDAH peut être compliqué à vivre au quotidien. La maladie perturbe, de façon plus ou moins importante la vie sociale, la vie familiale ainsi que la vie scolaire. Selon le site de l’assurance maladie, Ameli, «c’est souvent à l’âge scolaire, en particulier à l’école élémentaire, que la situation se révèle plus gênante».

Si plusieurs consultations sont nécessaires pour diagnostiquer un enfant, trois grands symptômes de ce déficit peuvent déjà donner la puce à l’oreille aux parents.

Le manque d’attention

Manque d’attention aux détails, fautes d’inattention dans les travaux scolaires et difficultés à les terminer, problèmes pour s’organiser dans les révisions ou encore, oubli des devoirs et des affaires d’école. Tous ces traits peuvent pointer vers un élève «dans la lune» ou «vite distrait», un enfant peu soucieux qui «remet à plus tard». Pourtant, ils constituent bien l’un des symptômes les plus importants du trouble : l’inattention et la difficulté à rester concentré sur le long terme.

L’impulsivité

Des actions faites sans réfléchir aux conséquences, des réponses trop rapides aux questions posées par les professeurs : les enfants atteints d’un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ont tendance à parler beaucoup, sans attendre leur tour pour prendre la parole. Ainsi, ils peuvent interrompre d’autres élèves et paraître «égocentriques».

L’hyperactivité

Si l’hyperactivité n’est pas omniprésente dans le TDAH, il peut représenter un réel indicateur pour les parents inquiets. Constamment en mouvement, les enfants atteints de ce trouble ont généralement du mal à rester assis et s’agitent.

Ces symptômes peuvent être variables d’un enfant à l’autre. Ainsi, certaines caractéristiques peuvent être prédominantes et d’autres, totalement absentes. On trouve donc des formes de TDAH sans hyperactivité, où l’inattention est plus soulignée. Dans d’autres cas, c’est l’hyperactivité qui prime, aux côtés de l’impulsivité.

Selon TDAH France, le trouble est le résultat d’une «accumulation de nombreux facteurs de risques à la fois génétiques et environnementaux, qui vont intervenir très tôt dans le développement de l’enfant, dès la vie in utero». Cette maladie incurable bénéficie néanmoins d’un traitement par méthylphénidate, qui permet dans certains cas de rendre le quotidien plus simple.