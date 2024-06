Trop regarder la télévision affecte la façon dont vous vieillissez, selon une étude

Une étude montre que passer du temps devant la télévision augmenterait les chances de mauvaise santé en vieillissant. A contrario, se dépenser ou augmenter son sommeil apporterait des chances de meilleure santé.

Faut-il regarder moins la télévision ? Une nouvelle étude JAMA Network, publiée cette semaine, indique que rester devant la télévision est mauvais pour la santé. En cause, la sédentarité provoquée par cette activité. L'étude met en avant les bienfaits d'une dépense énergétique, même modérée et d'un sommeil prolongé.

L'étude a suivi quelques 45.000 individus âgés de 50 ans ou plus, dont ils ont comparé les trains de vie et l'état de santé pendant 20 ans. Les résultats sont sans appel : les personnes privilégiant une activité physique (même peu énergivore, comme marcher chez soi) et leur sommeil par rapport à du temps devant la télévision vieillissent mieux.

Eviter la sédentarité

En effet, ils ont de meilleures chances d'atteindre au moins les 70 ans, sans maladie chronique, sans trouble de la mémoire ni déficience physique ou mentale. Privilégier deux heures de télévision plutôt qu'une activité physique ou son sommeil représenterait un risque de 12% de mal vieillissement. A l'inverse, ajouter deux heures d'activité physique modérée par jour augmenterait de 6% ses chances de bien vieillir.

Le Dr Molin Wang, chargé de cette étude, explique : «Ce qu'il faut retenir est que remplacer son temps passé devant la télévision par une activité physique, modérée ou importante, ou un prolongement du sommeil (notamment pour ceux qui souffrent de trouble du sommeil), est bénéfique pour bien vieillir».

Bien vieillir, un enjeu primordial

Cette étude souligne l'importance de «bien veillir» dans un monde où la part des plus de 65 ans va passer de 8,5% cette année à 20% en 2050. Actuellement, on estime que seulement 10% à 35% de la population vieillit sainement.