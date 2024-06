«Insomnie subjective» : quel est ce phénomène qui touche de nombreux Français la nuit ?

Vous vous êtes réveillés ce matin déprimés à l’idée de ne pas avoir fermé l’œil de la nuit ? On vous rassure il y a de fortes chances pour que vous ayez été victime d’une insomnie subjective. On vous explique ce phénomène.

Le réveil sonne et vous avez l’impression de ne pas avoir dormi de la nuit ? Vous avez vu les heures défilées et vous êtes incapable de percevoir réellement combien de temps vous vous êtes assoupi ?

Pas de panique, car il peut s'agir d'une insomnie paradoxale, plus connue sous le nom d’insomnie subjective. Concrètement, le manque de sommeil dans ce cas-là est une fausse impression, car vous avez en réalité profité d’un niveau de somnolence normal.

Cette pseudo insomnie est en fait une perception faussée de la durée réelle du sommeil où le patient est incapable de percevoir le nombre d’heures qu’il a dormi. Sans surprise, ce phénomène touche principalement les personnes anxieuses, et qui s’inquiètent dès qu’elles sentent leur durée de sommeil faiblir. Ces insomnies subjectives donnent d’ailleurs l’impression d’avoir réfléchi toute la nuit.

Il est possible de diagnostiquer l’insomnie subjective par le biais d’un examen du sommeil. Il s’agit alors d’une polysomnographie, pendant laquelle on étudie les différents stades de sommeil et où un électrocardiogramme mesure le rythme cardiaque.

Ces petites habitudes à adopter pour mieux dormir

S’il n’existe pas de remède direct contre ces insomnies subjectives, voici quelques solutions pour bien s’endormir. La première et pas des moindres : opter pour un repas du soir, ni trop léger, ni trop gras, et le prendre au moins deux heures avant d’aller se coucher pour faciliter la digestion. On ne le répétera jamais assez mais il est également recommandé d’écarter tous types d’écrans avant d'aller au lit. La lumière bleue stimule nos émotions et peut créer un sentiment d’excitation nuisible au sommeil. Lisez donc un bon roman.

Enfin, pour vous vider la tête, vous pouvez tester les exercices de respiration ou de méditation qui favorisent le sommeil.