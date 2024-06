Tiques géantes potentiellement porteuses d'une fièvre hémorragique mortelle : voici les 11 départements concernés

À l'approche de la saison estivale, la présence dans plusieurs régions françaises de «tiques géantes», potentiellement porteuses de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, inquiète. Voici les 11 départements concernés et les gestes à ne pas oublier en cas de piqure.

Elles sont petites, piquent et s'alimentent du sang de leur victime. Les populations de tiques ne cessent d'augmenter en France mais, c'est l'arrivée de l'espèce des «Hyalomma marginatum» dans le Sud qui inquiète de plus en plus les autorités de Santé Publique.

Ces «tiques géantes» sont plus grosses que l'espèce la plus courante de l'Hexagone et, en plus de transmettre la maladie de Lyme, peuvent être porteuses de la fièvre de Crimée-Congo. Cette infection peut provoquer de la fièvre, des frissons, des troubles digestifs et parfois, des «saignements incontrôlés».

quels départements concernés ?

Selon une étude du Cirad et de l'Anses, onze départements sont actuellement concernés : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, de Drôme, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

En plus d'être plus grosse que les autres acariens, ces «tiques géantes» sont aussi reconnaissables par leurs pattes bicolores, et l'allongement en pointe de leur tête. Normalement originaires d'Afrique et d'Asie, ces petites bêtes se sont installées dans le sud de la France grâce aux mouvements des oiseaux migrateurs.

comment se protéger ?

Si la Santé Publique précise qu'«aucun cas humain n'a été diagnostiqué en France à ce jour», le risque de contamination est «démontré» par la présence de tiques infectées par le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo dans le sud de la France.

Ces tiques seraient surtout présentes dans les zones sèches de garrigues et de maquis, dans les pâtures, les chemins de randonnée, les champs, cultures, vergers et vignes. Pour éviter toute piqure, il est ainsi conseillé de porter des vêtements qui couvrent les jambes et les bras, de porter des chaussures fermées et de régulièrement inspecter son corps.

En cas de piqure, il faut retirer cette dernière à l'aide d'un tire-tique, à retrouver en pharmacie. Après avoir désinfecté la blessure, il est aussi judicieux de prendre l'acarien et la blessure en photo. Si une tache rouge ou des symptômes apparaissent quelques jours après, il faut alors consulter un médecin.