De nombreuses maladies se transmettent davantage qu'avant le Covid, d'après une étude mondiale

Une étude mondiale révèle que plusieurs maladies contagieuses se transmettent davantage depuis la crise du Covid-19.

Grippe, coqueluche, choléra, dengue, rougeole... Si le Covid connait une résurgence depuis quelques semaines, c’est aussi le cas de plusieurs maladies contagieuses, et ce, depuis la pandémie elle-même. Une étude réalisée conjointement par Bloomberg et la société Airfinity Ltd, spécialisée dans la prévision des maladies, a dévoilé vendredi 14 juin que de nombreuses maladies sont beaucoup plus transmises depuis la crise sanitaire de 2020.

En collectant les données de plus de soixante organisations et agences de santé publique, les analystes ont observé la recrudescence d’au moins treize maladies contagieuses dans de nombreuses régions du monde.

Quarante-quatre pays font état d’une «résurgence de maladies contagieuses dix fois plus graves que la situation de référence avant la pandémie», explique le média américain Bloomberg. Trois facteurs essentiels sont à l’origine de cette augmentation des maladies contagieuses.

UNE RÉSURGENCE SYMPTOMATIQUE DU DÉCLIN DE LA VACCINATION

De moins en moins de personnes se font vacciner, notamment contre la rougeole. La couverture vaccinale de cette maladie a décliné en Europe : 20 pays européens sont à moins de 90% de couverture vaccinale. Le virus se serait aussi adapté, rendant le vaccin moins efficace. Cela impacte par exemple le nombre de cas de coqueluche en France qui devrait dépasser celui pré-pandémie si le niveau actuel élevé de transmission persiste.

La deuxième cause à l’origine de cette recrudescence est le déclin global de l’immunité collective en raison des périodes de confinement. L’absence d’interactions sociales a freiné la circulation des pathogènes tels que la grippe et l’infection invasive à streptocoque du groupe A (le SGA). En Europe, les cas de grippe l’année dernière étaient 75% plus élevés qu’en 2019.

Le changement climatique est également un facteur de la résurgence des maladies contagieuses. Il participe à la propagation de maladies telles que le dengue et le choléra en Europe en augmentant la portée des pathogènes qui atteignent de nouvelles zones géographiques. Les moustiques montent davantage vers le Nord et les cas de Dengue sont désormais nombreux dans le Sud de l’Europe. En France, 65 cas ont été signalés cette année contre neuf en 2019.

LES ENFANTS SONT LES PLUS À RISQUE

«Les enfants non vaccinés sont les plus vulnérables face aux maladies comme la rougeole, la coqueluche, la polio et le VRS (virus respiratoire syncytial). Ces maladies sont souvent plus sévères chez les nourrissons et les jeunes enfants que chez les adultes», explique Kristan Piroeva, analyste en risques biologiques pour Airfinity.