Implanté dans le crâne d'un jeune Britannique, le premier appareil anti-épilepsie au monde donne espoir

Le premier neurostimulateur anti-épilepsie au monde a été implanté dans le cerveau d'un jeune britannique âgé de 13 ans, dans le cadre d'un essai clinique. L'adolescent a vu sa qualité de vie grandement améliorée.

La vie d'Oran Knowlson, 13 ans, a changé pour le mieux. Atteint du syndrome de Lennox-Gastaut, une forme d'épilepsie résistante aux traitements, ce jeune britannique a vu ses symptômes refluer grâce à une chirurgie innovante : il est le premier patient au monde à tester un dispositif installé directement dans son crâne pour contrôler les crises.

Oran Knowlson a intégré l'essai clinique CADET, consacré à la stimulation cérébrale profonde et porté par le Great Ormond Street Hospital, l'University College London, le King's College Hospital et l'Université d'Oxford. Il a été opéré en octobre 2023 afin d'implanter le neurostimulateur Picostim dans son cerveau.

L'intervention a duré environ huit heures et a permis d'insérer deux électrodes dans la zone du thalamus, un centre nerveux qui joue un rôle clé dans le relais de l'information neuronale. Le neurotransmetteur, un carré de 3,5cm de côté, a quant à lui été placé dans une fente incisée dans le crâne de l'adolescent, avant d'être directement vissé dans l'os.

The first UK trial of Deep Brain Stimulation for children with epilepsy has begun at GOSH, lowering the first patient's daytime seizures by 80%.





