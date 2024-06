Rester seul augmente les risques de crise cardiaque, selon une étude

La solitude, une menace sous-estimée pour la santé ? C’est ce que révèle une étude menée par l’université Harvard identifiant le lien entre solitude chronique et risque élevé de crise cardiaque.

«La solitude, ça n’existe pas» chantait Gilbert Bécaud. La science n’est pas du même avis et a découvert que la solitude jouait un rôle dans la survenance de crise cardiaque.

La solitude chronique pourrait augmenter considérablement le risque d’AVC chez les personnes âgées, selon une étude menée par Harvard et publiée le 24 juin dans eClinicalMedicine.

Des recherches antérieures avaient déjà montré que la solitude augmentait le risque de maladies cardiovasculaires. Toutefois, l’étude publiée ce jeudi est une des premières à étudier l’impact de la solitude sur le risque spécifique de crise cardiaque.

Entre 2006 et 2008, 12.161 participants âgés de plus de 50 ans et n’ayant jamais fait de crise cardiaque ont été interrogés sur leur isolement. Quatre ans plus tard, ils ont dû répondre aux mêmes questions. Ils ont ainsi pu être placés dans quatre groupes en fonction de leur solitude : «constamment faible», «en rémission», «apparition récente» et «constamment élevée».

Le groupe ayant signalé une solitude chronique «constamment élevée» est 56% plus à risque de faire une crise cardiaque que le groupe avec une solitude «constamment faible».

Il semble que l’impact de la solitude sur le risque d’attaque cérébrale ne s’observe que sur le long terme : rien n’indique clairement que les groupes avec une solitude en rémission ou apparue récemment sont plus à risque.

LA SOLITUDE, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

«La solitude est de plus en plus considérée comme un problème majeur de santé publique», explique la Directrice de recherche Yenee Soh. Ce problème a été identifié par l’Organisation Mondiale de la Santé qui a créée l’année dernière une Commission pour favoriser le lien social.

Les chercheurs se sont aussi intéressés à l’isolation sociale et aux symptômes dépressifs, les deux étant proches mais distincts de la solitude. Parmi ces trois facteurs, c’est bien la solitude chronique qui augmente le plus le risque d’AVC.