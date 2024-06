Résurgence de la coqueluche : 14 décès d'enfants recensés en France depuis début 2024

La coqueluche a tué 14 enfants en France depuis le début de l'année, essentiellement des nourrissons. Afin de prévenir au mieux cette maladie, Santé publique France invite les femmes enceintes à se faire vacciner.

Une maladie oubliée qui refait surface. Depuis le début de l'année, 14 enfants sont décédés des suites de la coqueluche, en recrudescence. 80 ont été hospitalisés. Plus virulente cette saison, cette infection bactérienne respiratoire, très contagieuse et d’évolution longue, selon Santé publique France (SpF), touche particulièrement les nourrissons.

Face à ce pic épidémique, SpF a appelé, ce vendredi, dans son bilan à faire preuve d'une vigilance renforcée «à l'approche des grands rassemblements, prévus cet été, notamment des Jeux olympiques et paralympiques» de Paris, surtout pour les plus à risques (femme enceinte, nourrissons non protégés, immunodéprimés, et souffrant de pathologies chroniques respiratoires).

Afin de protéger les plus petits, l'établissement public a également insisté sur la vaccination des mères, recommandé depuis le printemps 2022. Cet acte peut être effectué à chaque grossesse. Le foetus bénéficiera ainsi «du passage transplacentaire des anticorps anticoquelucheux qui permettent à l’enfant d’être protégé jusqu'à l'obtention d’une protection vaccinale individuelle».

13 des enfants décédés avaient moins de 2 mois

Avant deux mois, les nouveaux-nés sont en effet trop jeunes pour être vaccinés. Sur les 14 décès d'enfants relevés depuis janvier, 13 avaient moins de deux mois et l'un est décédé à la suite d'une détresse respiratoire induite peu après avoir contracté la coqueluche, a précisé SpF.

La vaccination des femmes enceintes permet donc, pour les nourrissons de moins de trois mois, «de diviser par quatre le risque de coqueluche, de réduire de moitié le nombre d'hospitalisations et de réduire de 95% le nombre de décès» liés à la maladie, a expliqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Il faut aussi noter que de nombreux clusters sont «intrafamiliaux ou surviennent en collectivité». SpF a alerté, en outre, sur la nécessité d'être à jour sur les rappels du vaccin contre la coqueluche, notamment dans les familles qui accueillent de nouveaux membres.

Santé publique France a fait état d'une mortalité en forte hausse pour cette maladie qui revient par cycles de trois à cinq ans. Depuis dix ans, l'année avec le plus grand nombre de décès d'enfants de moins de 15 ans était 2017 avec dix disparitions. Trois enfants ont trouvé la mort en 2023.