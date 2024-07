AVC : voici les 7 signaux qui doivent vous alerter

Un accident vasculaire cérébral (AVC) n’est pas une chose anodine. Cependant, une prise en charge rapide permet de réduire les risques de séquelles. Voici cinq signes à ne pas négliger.

Faiblesse ou engourdissement des membres

Le premier signe qui peut être annonciateur d’un AVC est le sentiment de faiblesse ou l’engourdissement d’un bras ou bien d’une jambe. Cela peut se traduire par une impossibilité à bouger ce membre. Pour vérifier, il peut être demandé à la personne de lever les deux bras, si elle fait un AVC, l’un de ses bras ou bien les deux peuvent ne pas répondre correctement.

Perte de vision

Les troubles de la vision sont également un signe annonciateur d’un accident vasculaire cérébral. Cela peut se traduire par une vision double ou bien encore l’incapacité totale de voir. Ce trouble touche habituellement un œil en particulier.

Trouble du langage ou du comportement

Une personne faisant un AVC peut également souffrir de trouble du langage ou du comportement. Une micro-paralysie d’une partie du visage peut être à l’origine de ce trouble de la parole. La personne peut également être en incapacité totale de parler. En ce qui concerne les troubles du comportement, la personne peut agir de façon étrange sans comprendre pourquoi.

Perte d’équilibre

La perte de l’équilibre est un signe d’AVC qui découle de l’engourdissement des membres, que cela soit un bras ou une jambe. En effet, la personne perd son centre de gravité et a de la difficulté à tenir debout sans perdre son équilibre.

Maux de tête intenses

Tous ces symptômes annonciateurs de l’AVC sont souvent accompagnés d’une céphalée intense et qui apparaît de façon brutale. En termes plus commun, il s’agit de maux de tête très douloureux qui apparaissent très rapidement.

Un essoufflement inexpliqué

Un essouflement inexpliqué peut également être un signe d'AVC. Une personne touchée peut ressentir un soudain essoufflement sans raison apparente, avoir du mal à respirer, ou éprouver une oppression thoracique et une douleur dans la poitrine.

Un pouls irrégulier

La fibrillation auriculaire, également connue sous le nom d'arythmie cardiaque, est un risque potentiel d'AVC. Pour contrôler votre pouls, placez l'index et le majeur à la base du pouce du poignet opposé et sentez la pulsation de l'artère. Il doit normalement être régulier, autour de 80 battements par minute. En cas d'irrégularité, des caillots peuvent se former, augmentant le risque d'un AVC.

A l’apparition d’un ou plusieurs de signes, il est fortement conseillé de contacter le SAMU au 15. Cet appel permettra au médecin de déterminer si une prise en charge est nécessaire.