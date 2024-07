Moustiques : voici les 3 répulsifs les plus efficaces pour les éloigner, selon 60 millions de consommateurs

Pour ce début de l’été, 60 millions de consommateurs a réalisé une expérience en comparant de nombreux répulsifs pour insectes. Après la montée des moustiques tigres depuis plusieurs années et les cas de dengue en hausse depuis janvier, découvrez le meilleur produit pour écarter ces insectes piquants.

L'été et la chaleur riment avec le retour des moustiques. Pour faire face à cette invasion estivale, chacun a ses techniques : citronnelle, vinaigre blanc ou encore basilic. Le magazine «60 millions de consommateurs» a testé et comparé 15 produits issus de plusieurs marques et de plusieurs types pour déterminer quel répulsif est le plus efficace.

Dans son numéro estival, «60 millions de consommateurs» s'intéresse aux sprays, lotions et crèmes proposés par les marques Insect Ecran, Moustifluid, Puressentiel, Autan ou encore Cinq sur Cinq. Plusieurs comparaisons ont été effectuées, notamment sur l'efficacité et la durée d'action, mais aussi sur la dangerosité pour l'homme.

Pour le magazine, sur les 15 produits testés, le meilleur répulsif avec une note de 16,8/20 est le Cinq sur Cinq Spray Famille. En deuxième position, le Moustifluid Spray Haute Protection en zone tropicale et à risque obtient une moyenne de 16,4. Il est suivi par Mousti KO et sa note de 15,5.

L'IR3535 et le DEET, grands favoris

L'étude a déterminé que deux actifs favorisaient la répulsion des moustiques : l'IR3535 et le DEET. Connues pour leur propriété insectifuge et répulsive, les deux molécules offrent une bonne efficacité et une protection entre 8 et 12 heures.

Attention toutefois à lire les petites lignes, «60 millions de consommateurs» informe qu'un des produits affirme avoir une efficacité de plus de 12 heures. Mais un astérisque détaille que cette durée est valable avec deux applications. Ainsi, un autre produit décrit comme efficace en «zone à haut risque» affiche une protection de 8 heures alors qu'après vérification, c'est 8 heures en zone tempérée et 7 heures en zone tropicale.

La durée d'efficacité est liée au reste de la formulation, détaille l'étude : «Dans notre essai entre deux produits à base d'IR3535 concentré à 20%, l'un protège un peu plus de 11 heures tandis que l'autre ne protège que 8h30. La différence se niche probablement dans le reste de la formule».

Des risques d'inhalation et d'irritation

Le magazine prévient toutefois sur les risques liés aux types de produits ainsi qu'aux actifs. À noter que le Haut Conseil de la santé publique préconise les formulations sous forme de lotion ou de crème. Il juge les sprays comme plus dangereux à cause des risques d'inhalation mais aussi d'une application plus délicate.

D'autre part, les anti-moustiques sont très souvent irritants pour les yeux. Il faudra être d'autant plus précautionneux avec les produits à base de DEET qui fait fondre les plastiques. Les vêtements synthétiques, les branches de lunettes, le cuir ou encore les bracelets de montre devront être protégés lors de l'application.

De plus, les produits très concentrés seront à bannir pour les femmes enceintes ainsi que les jeunes enfants.