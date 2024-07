Matin ou soir : quel est le meilleur moment pour prendre sa tension ?

Afin d’avoir un résultat fiable, la prise de la tension artérielle doit être réalisée dans de bonnes conditions. Voici le meilleur moment de la journée pour utiliser un tensiomètre.

La prise de la tension artérielle permet d'évaluer la quantité de sang pompée par le cœur ainsi que la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Cet examen sert à diagnostiquer ou à surveiller une hypertension artérielle (HTA), l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Il peut aussi vérifier l’efficacité d’un traitement.

Parfois, le médecin peut demander au patient de réaliser ce geste lui-même à domicile durant un certain laps de temps – généralement entre 3 et 7 jours – à l’aide d’un tensiomètre électronique. Mais pour que les résultats soient précis et fiables, il est important de respecter certaines règles.

Le matin et le soir

Les spécialistes recommandent d'effectuer cet acte le matin, idéalement peu de temps après le réveil, c’est-à-dire avant le petit déjeuner et avant la prise de médicaments, en sachant que l’automesure de tension doit être réalisée trois fois de suite à une ou deux minutes d'intervalle.

Pour avoir un meilleur apperçu, il faut de répéter l’opération le soir, au calme avant le coucher, en faisant, là encore, trois prises légèrement espacées, sans parler ni bouger et en utilisant à chaque fois le même bras. Enfin, pensez à noter tous vos résultats pour que votre médecin puisse les analyser.

En résumé, il faut éviter d’utiliser un tensiomètre en pleine journée. Pour rappel, une tension artérielle est considérée comme «normale» lorsqu’elle est se situe entre 115/75 et 120/80 mm Hg.