Bronchiolite : la vaccination des personnes âgées recommandée dès cet automne par la Haute autorité de santé

En raison d'un risque significatif de bronchiolite chez les seniors, la Haute autorité de santé a recommandé, ce jeudi 4 juillet, la vaccination dès cet automne des personnes âgées de 75 ans et plus, mais aussi celle des personnes de 65 ans et plus, sujettes à des complications respiratoires ou cardiaques chroniques.

Attention, les nourrissons ne sont pas les seuls menacés par la bronchiolite. Ce jeudi 4 juillet, la Haute autorité de santé a recommandé dans un communiqué la vaccination dès cet automne des personnes âgées de 75 ans et plus ainsi que des seniors de 65 ans et plus, ayant des pathologies chroniques respiratoires ou cardiaques.

#VRS | La HAS recommande la vaccination :



▪ des 75 ans et plus, particulièrement exposés aux hospitalisations & décès



▪ des 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques





Une réévaluation est prévue à la lumière de nouvelles données — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) July 4, 2024

Les Français concernés par cette recommandation se sont vu conseiller «l'un ou l'autre» des deux vaccins disponibles contre le virus respiratoire syncytial (VRS) principalement à l'origine de la maladie.

Si la recommandation de la HAS est suivie par le ministre de la Santé, comme souvent, les vaccinations pourront être remboursées par l’assurance maladie.

L’instance s’est notamment référée aux données d’efficacité des deux vaccins sur les infections des voies respiratoires inférieures chez les plus de 60 ans. Ces résultats ont montré «une réduction de ces infections de 83% pour Arexvy et de 67 à 86% pour Abrysvo selon le critère retenu (2 ou 3 symptômes)», a rapporté la HAS dans son communiqué.

Toutefois, la HAS a indiqué qu’elle réévaluera ses recommandations lorsque certaines données seront consolidées, comme l’efficacité en vie réelle de ces vaccins sur les hospitalisations, ainsi que les décès imputables aux infections au VRS.

Seront également pris en compte le bénéfice attendu dans d'autres populations - notamment chez les patients immunodéprimés - et la pharmacovigilance, à savoir la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments.