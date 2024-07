Lésions aux tympans, déchirures dans la gorge... Voici pourquoi il ne faut pas se retenir d'éternuer

Que ce soit dans une salle d’attente, au bureau ou dans le métro, on a tous déjà tenté de retenir un éternuement. Mais une étude révèle que cette pratique peut être dangereuse pour la santé.

Si vous avez envie d'éternuer, surtout en cette période de pollinisation, alors faites-le. Quand on se pince les narines pour bloquer un éternuement, on augmente la pression de l'air au niveau des oreilles, du nez et du cerveau, en sachant que ce flux d'air peut-être expulsé jusqu'à 50 km/h.

Le freiner peut ainsi entraîner une déchirure dans la gorge, percer un tympan, et plus rarement, endommager des vaisseaux sanguins du cerveau, rapporte une étude publiée dans la revue médicale BMJ Case Reports.

«Bloquer un éternuement en se bouchant le nez et en fermant la bouche est un geste dangereux qui doit être évité», préviennent les chercheurs, qui citent l’exemple d’un jeune anglais de 34 ans qui s’est déchiré le pharynx en essayant de se retenir. Ce dernier a ressenti des douleurs au cou et une modification de sa voix, et a été amené aux urgences.

une importante pression de l’air

«Il a décrit une sensation de claquement dans son cou et un gonflement de celui-ci après qu’il a essayé de retenir un éternuement en se pinçant le nez et en tenant sa bouche fermée», ont expliqué les médecins.

Après avoir passé un scanner, le résultat était sans équivoque : le sinus piriforme, une des zones du pharynx, avait été déchiré à cause de la forte pression de l’air. Le jeune homme a été soigné par antibiotiques et a pu sortir de l’hôpital une semaine après.

Les chercheurs mettent donc en garde contre ce réflexe, puisqu’il pourrait également provoquer des problèmes pulmonaires et, dans de rares cas, une rupture d’anévrisme.