Prowling : en quoi ce comportement toxique consiste-t-il ?

Dans le cadre d’une relation amoureuse, une personne pratiquant le «prowling» joue avec les émotions de l’autre. Elle s’engage pleinement puis disparaît, avant de se manifester à nouveau quand bon lui semble.

Une pratique malsaine. Le «prowling», mot provenant de l'anglais «to prowl», qui se traduit littéralement par «rôder», désigne un comportement dont il faut se méfier. Cette pratique consiste à se lancer rapidement et pleinement dans une relation amoureuse, avant de se rétracter sans donner d'explication.

Même s’il disparaît soudainement, le «rôdeur» va quand même garder un œil sur sa «proie» et continuer à la faire espérer. Puis, au bout de quelque temps, il va ressurgir dans sa vie, comme si de rien n’était, avant de rétropédaler à nouveau. Le «prowling» se situe entre l’«orbiting», le fait d'espionner son ex sur les réseaux sociaux, et le «ghosting», soit l'art de couper totalement les liens du jour au lendemain.

Cette pratique illustre en quelque sorte le célèbre proverbe «Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis», mais d’une manière toxique. En effet, le «prowling» n’est pas sans conséquences pour la personne qui en est victime. Cette dernière peut ressentir de la déception, de l'incompréhension, se sentir perdue, blessée, vulnérable, et perdre confiance en elle.