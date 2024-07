Perte de poids : ces 6 astuces simples pour affiner sa silhouette

En dehors des grandes méthodes de régime connues, il existe quelques astuces simples et surtout naturelles à tester pour perdre quelques kilos. En voici six.

Boire un verre d’eau citronnée

En complément d'une alimentation saine et d’une activité physique régulière, boire un grand verre d'eau citronnée tiède tous les matins favoriserait la perte de poids. Les vertus thermogéniques de cette boisson permettent en effet d'accélérer le brûlage des graisses.

Préparer une infusion au thym

Le soir, on peut également se préparer une infusion au thym. Si cette plante est connue pour être un bon allié minceur, c’est parce qu’elle possède des vertus drainantes et diurétiques qui aident à éliminer les toxines et les graisses stockées par l'organisme.

Ajouter du persil à ses préparations

Connu pour ses propriétés dépuratives et diurétiques, le persil est un atout si vous souhaitez affiner votre silhouette. Riche en fibres, cette plante procure une sensation de satiété, ce qui vous évitera de grignoter pendant la journée.

conserver l’eau de cuisson des artichauts

Autre astuce : conserver l’eau de cuisson des artichauts, un des légumes les plus diurétiques, et la boire comme une soupe. Cette préparation facilite le transit intestinal et aide à dégonfler en éliminant les toxines et l'eau en excès dans le corps.

opter pour du vinaigre de cidre

Pensez au vinaigre de cidre. Riche en acide acétique, ce breuvage est connu pour entraîner une diminution du taux de sucre dans le sang, faciliter la digestion et favoriser la combustion des graisses.

Côté recette, vous pouvez par exemple mixer une tasse de jus de pamplemousse frais, avec une cuillère à café de miel et deux cuillères à café de vinaigre de cidre, jusqu’à obtenir une texture onctueuse.

manger une pomme avant le repas

Enfin, si vous souhaitez faire attention à votre ligne, ayez le réflexe de manger une pomme avant votre repas (environ 15 minutes avant). Ce fruit contient une bonne dose de pectines et de fibres solubles qui vont gonfler dans l'estomac, et ainsi accélérer la sensation de satiété.