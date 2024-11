Burn-out : voici les cinq pays européens les plus concernés, selon une étude

Depuis la crise du Covid-19, le nombre de salariés touchés par un burn-out a dangereusement augmenté. Le phénomène concerne plusieurs pays d’Europe, notamment la Pologne et la Roumanie.

Plus de 3 millions de Français seraient affectés par une forme plus ou moins grave de souffrance psychique au travail. Selon une étude réalisée par Statista parue le 5 novembre 2024, l’exposition au burn-out concerne de nombreux salariés en Europe.

70 % des salariés polonais touchés par un burn-out

Le phénomène du burn-out concerne plus de la moitié des Européens. Les Polonais et les Roumains arrivent en tête du classement, avec respectivement 70 % et 67 % des salariés concernés. Suivent ensuite les Tchèques (62 %), les Italiens (60 %) et les Anglais (60 %). Les Français arrivent en neuvième position, puisque 51 % des salariés interrogés ont indiqué s’être déjà sentis au bord du burn-out.

© Statista

Mais qu’est-ce que le burn-out ? Selon le site de la Haute Autorité de Santé (HAS), le burn-out correspond à un «épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel». Pour autant, le burn-out n’est pas reconnu comme maladie professionnelle au sens strict.

En France, 17 % des salariés en burn-out sévère

En dix ans, le nombre de salariés atteints par ce syndrome d’épuisement a dangereusement augmenté. Si en 2012, Santé Publique France estimait que seulement 2 % des salariés éprouvaient une souffrance physique en lien avec le travail, ces chiffres ont beaucoup progressé depuis la crise de la Covid-19. La dernière étude réalisée fin 2023 pour le cabinet Empreinte Humaine indiquait que 17 % des salariés en France se trouvaient en burn-out sévère.

Troubles de la concentration, baisse de motivation, fatigue, maux de dos, problèmes de sommeil… Les symptômes du burn-out sont variés. Ils surviennent en réaction à une surcharge de travail, un manque d’équité entre les personnes, ou encore un manque de clarté dans les objectifs. Autant de facteurs identifiés à risque au sein de l’environnement professionnel.