Journée mondiale du diabète : voici les 7 aliments à consommer quand on en souffre

En France, plus de 4,3 millions de personnes souffrent de diabète, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé en 2022. Alors que se déroule ce jeudi 14 novembre, la journée mondiale du diabète, CNEWS revient sur cette maladie avec laquelle il faut apprendre à vivre en présentant les 7 aliments à privilégier.

L’eau

Côté boisson, rien de tel que l’eau. Elle aide à contrôler le taux de glycémie dans le sang et permet d’éliminer les toxines. Tout le contraire de l’alcool et des sodas qui, eux, vont avoir une incidence importante sur le taux de glycémie.

©jana-sabeth-unsplash



Le citron

Les diabétiques peuvent en abuser : le citron leur sera d’une aide précieuse. Il est d’abord très riche en vitamine C. Par ailleurs, il a une action antifatigue grâce aux flavonoïdes (substances antioxydantes). Il permet aussi de réduire l'indice glycémique. On le consommera sous toutes ses formes : en jus ou sur un plat froid.

©mockup-graphics-unsplash



L'oignon

Il donne du goût mais pas seulement. L’oignon est recommandé dans l’alimentation des personnes souffrant de diabète. Il affiche un indice glycémique faible et surtout abrite des composés soufrés qui limitent la sécrétion d’insuline.

©k8-0-unsplash



L' épinard

Avec une charge glycémique très faible, l’épinard est un aliment que les personnes diabétiques peuvent cuisiner. Mais il aurait surtout des vertus préventives : d’après une étude publiée dans le British Medical Journal (BMJ), manger des épinards ou d'autres légumes à feuilles vertes comme le brocoli réduirait le risque de faire un diabète de type 2, celui qui se manifeste généralement à l’âge adulte.

©louis-hansel-shotsoflouis-unsplash



Le gingembre

Les médecines alternatives voient dans le gingembre un super aliment aux multiples bienfaits. Selon une étude australienne, il augmente la captation du glucose par les cellules musculaires et permet ainsi de mieux contrôler son taux de sucre. Un véritable allié pour les diabétiques.

©lawrence-aritao-unsplash



Les amandes

Les amandes sont une excellente option pour les personnes atteintes de diabète en raison de leur faible indice glycémique et de leur richesse en fibres, en protéines et en graisses saines. Les fibres et les protéines aident à stabiliser la glycémie en ralentissant la digestion et en réduisant l'absorption du sucre dans le sang.

©Adobe



Les Baies

Les baies (fraises, myrtilles, framboises, etc.) sont des fruits à faible indice glycémique, ce qui les rend appropriées pour les personnes atteintes de diabète. Elles sont également riches en fibres, en vitamines et en antioxydants.

Les antioxydants peuvent aider à réduire le stress oxydatif, qui est lié à des problèmes de santé chroniques, y compris le diabète. Les fibres contenues dans les baies aident également à réguler la glycémie en ralentissant la digestion et l'absorption du sucre.