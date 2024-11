Mike Tyson : qu'est-ce qu'un ulcère gastroduodénal, lésion qui a «failli tuer» le boxeur ?

L'ancien champion du monde des poids lourds Mike Tyson (58 ans) a été dominé par le youtubeur américain Jake Paul ce samedi 16 novembre à l'AT&T Stadium d'Arlington au Texas. Un combat qui avait été reporté en raison d’un ulcère gastroduodénal contracté par le boxeur américain en mai 2024.

Victime d’un ulcère gastroduodénal, l’ancien champion du monde des poids lourds Mike Tyson avait été contraint de reporter son combat contre l’influenceur américain Jake Paul (27 ans), pourtant très attendu des fans de boxe. Le combat qui devait se tenir le 20 juillet depuis l'AT&T Stadium d'Arlington au Texas, s’est finalement déroulé ce samedi 16 novembre et a vu la légende de la boxe perdre contre son cadet par décision unanime des juges.

Selon le site de référence ameli.fr, un ulcère gastrique ou duodénal est une plaie profonde qui se forme dans la paroi interne de l’estomac ou dans la première partie de l’intestin appelée duodénum.

Il résulte d'une inflammation chronique de cette paroi, favorisée par la bactérie Helicobacter pylori présente dans le tube digestif. Il peut se manifester par des douleurs du creux épigastrique ou être asymptomatique. Une endoscopie digestive ou une biopsie doit être pratiquée en cas de symptômes.

nausées et de douleurs au ventre

D’après les informations du site américain In Touch Weekly, Mike Tyson a subi cette urgence médicale le dimanche 26 mai lors d’un vol entre Miami et Los Angeles. Le boxeur de 57 ans s’était plaint de nausées et de douleurs au ventre. Selon les médias américains, un message demandant s’il y avait un médecin à bord a été diffusé sur les écrans de l’appareil. L’ancien champion du monde des poids lourds avait été pris en charge par des ambulanciers à son arrivée en Californie.

Mike Tyson avait ensuite été transporté à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. «J’ai failli mourir en juin. J’ai eu huit transfusions sanguines. J’ai perdu la moitié de mon sang et 25 livres (11 kilos, ndlr) à l’hôpital et j’ai dû me battre pour retrouver la santé et me battre, alors j’ai gagné», a-t-il posté sur son compte X, au lendemain de sa défaite.

De nombreux observateurs, notamment l'ancien champion du monde américain de boxe Deontay Wilder, avaient fait part de leur préoccupation de voir un quasi-sexagénaire aligné dans un combat professsionnel, disant redouter une blessure grave. Fort heureusement pour le champion, il n’a subi aucune blessure malgré la défaite.