Cette caractéristique physique pourrait être un signe de démence, selon une étude

Après des tests réalisés sur plus de 16.000 personnes aux Etats-Unis et en Australie, des chercheurs ont publié leurs résultats et expliquent que la vitesse de marche d'une personne âgée pourrait être un indice concernant un début de démence.

Une découverte qui pourrait permettre de lutter contre la démence. Selon une étude publiée par des chercheurs dans JAMA Network Open, la vitesse à laquelle marchent les personnes âgées pourrait donner une indication concernant une future démence, rapporte le New York Post.

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont évalué environ 16.800 personnes âgées de plus de 65 ans en bonne santé aux États-Unis et en Australie. Etalés sur une période de sept ans, entre 2010 et 2017, les tests ont permis aux chercheurs d'établir un lien entre la vitesse de marche d'un individu et son état de santé.

mesurer la vitesse de marche pour prévenir la démence

Les chercheurs ont mesuré la vitesse de marche des participants et effectué des tests cognitifs tous les deux ans. Ceux qui ont connu une diminution de vitesse de leur marche et des capacités cognitives plus lentes, avaient un risque plus élevé de démence, par rapport aux personnes considérées comme «non-déclinantes, déclinantes cognitives uniquement ou déclinantes de la marche uniquement», selon le rapport.

«La combinaison d’une mémoire déclinante et d’un ralentissement de la démarche semble être un indicateur plus fort du risque futur de démence que le déclin de l’une de ces seules choses», a déclaré le Dr Taya A. Collyer, PhD, qui a dirigé l’étude à l’Université Monash en Australie, à Fox News Digital.

Les membres de la famille rapportent souvent que leur proche avait changé avant un diagnostic de démence, selon le Dr Amy Brodtmann, neurologue et professeur de l’Initiative de santé cognitive à l’Université Monash en Australie. «On a longtemps supposé qu’un ralentissement de la marche, de la pensée et des actions n’est pas seulement un signe de vieillissement, mais aussi de développement de troubles cognitifs et de démence», a-t-elle déclaré.

Les chercheurs ont suggéré que la mesure de la vitesse de marche pourrait être un outil utile, combiné à d’autres mesures de dépistage, pour aider à identifier les personnes à risque de développer une démence et s’assurer qu’elles reçoivent des tests précoces et des interventions préventives.