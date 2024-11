Voici les 7 vitamines les plus importantes pour les personnes âgées

Les vitamines sont nécessaires tout au long d’une vie, mais chacune a ses propriétés. Certaines sont particulièrement essentielles au maintien du bon fonctionnement de l'organisme des séniors.

La vitamine A

Antioxydante, la vitamine A protège les cellules contre le vieillissement des cellules. Elle est de plus en plus essentielle pour les personnes âgées qui voient augmenter leurs besoins en vitamine A, en raison de l'accroissement du stress oxydatif. Une carence pourrait accélérer le vieillissement cellulaire et provoquer des problèmes neurologiques. Mais attention, l'abus de vitamine A, appelée hypervitaminose A , peut aussi causer des problèmes de santé.

La vitamine B12

Essentielle pour la production des globules rouges, la vitamine B12 assure le bon fonctionnement du système nerveux et la bonne synthèse de l’ADN. Les séniors manquent souvent de vitamine B12, car en raison de leur âge, ils voient réduire leur acidité gastrique, pourtant nécessaire pour libérer la B12 des aliments.

Problème, une carence en vitamine B12 peut provoquer une anémie, une fatigue chronique, des problèmes cognitifs, ainsi que des troubles neurologiques, comme des picotements dans les membres ou des engourdissements.

La vitamine B9

Aussi appelée acide folique ou folate, la vitamine B9 est aussi importante pour la production des globules rouges, le bon fonctionnement du système nerveux, et la synthèse de l’ADN.

La carence en B9 peut également survenir chez les personnes âgées, en raison notamment d’une alimentation insuffisante, ou de la prise d’un traitement médicamenteux pouvant interférer avec l’absorption de l’acide folique.

Il faut faire attention à cette carence, car elle peut en masquer une autre en vitamine B12, en plus de provoquer une anémie mégaloblastique.

La vitamine C

Aide à la production des défenses immunitaires, à la formation du collagène, ou encore à la cicatrisation des plaies, la vitamine C est un allié précieux pour les personnes âgées.

Mais une alimentation insuffisante ou une maladie chronique peut en réduire l’apport. Une carence en vitamine C entraîne souvent une faiblesse du système immunitaire ainsi qu’une cicatrisation lente des plaies.

Dans les pires cas, elle peut entraîner le scorbut, une carence sévère provoquant des ecchymoses, des problèmes aux gencives et aux dents, un dessèchement des cheveux et de la peau, ainsi que de l'anémie.

La vitamine D

La vitamine D est un indispensable de la santé osseuse. En plus de permettre la bonne absorption du calcium et de réduire le risque de fracture et d’ostéoporose, elle renforce également les défenses immunitaires. Mais attention, avec l’âge diminue la capacité de la peau à synthétiser de la vitamine D à partir du soleil. De plus, les personnes âgées passent de moins en moins de temps à l’extérieur, augmentant ainsi leur risque de carence.

La vitamine K

Véritable alliée pour la coagulation sanguine et la santé osseuse, la vitamine K peut manquer aux personnes âgées atteintes d’une pathologie digestive ou suivant un traitement anticoagulant. Pour cause, ces deux motifs peuvent interférer avec sa bonne absorption, et une carence peut provoquer des saignements excessifs et diminuer la densité osseuse, augmentant par conséquent le risque de fractures.

LA VITAMINE E

La vitamine E est reconnue pour ses propriétés antioxydantes puissantes, jouant un rôle clé dans la protection des membranes cellulaires contre les dommages causés par les radicaux libres. Elle est particulièrement bénéfique pour les séniors, car elle peut contribuer à préserver la santé cardiovasculaire, à ralentir le déclin cognitif et à soutenir le système immunitaire, souvent affaibli avec l'âge.