Alcool : les Français boivent de moins en moins selon une étude

Selon un rapport publié par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), la consommation d'alcool a baissé chez les Français au cours des dernières années.

L’alcool, une boisson consommée avec un peu plus de modération ? C’est ce qu’indique une étude menée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) et publiée ce mercredi 27 novembre.

D’après les données récoltées par l’OFDT, tous les marqueurs sont à la baisse sur l’année 2023 par rapport à 2021 : si plus de neuf adultes sur dix ont déjà bu de l’alcool dans leur vie, ce chiffre est légèrement en baisse entre 2021 (94,9%) et 2023 (94,3%).

Il en est de même pour le niveau d’usage d’alcool annuel (de 85% à 82,5%), hebdomadaire (de 39% à 37%) ou quotidien (8% à 7%), en baisse entre les deux années servant de marqueurs pour cette étude.

Une consommation qui varie selon l'âge

Chez les jeunes, la consommation d’alcool est également en baisse selon les données. Alors qu’un adolescent sur dix avait déclaré ne jamais avoir bu d’alcool en 2000, il n’y a désormais qu’un adolescent sur cinq qui a indiqué n’avoir jamais touché à de l’alcool.

En revanche, le mode de consommation a évolué, passant «d’un mode de consommation ‘méditerranéen’, avec des usages quotidiens, essentiellement de vin, lors des repas et dans des quantités n’excédant pas quelques verres, à un mode ‘nordique’, avec des usages moins fréquents, mais avec des quantités plus importantes et dans des contextes festifs», comme l’indique l’étude.

Les tendances de consommations varient, en effet, selon les tranches d’âge : chez les personnes âgées de 65 à 75 ans, seulement 18,3% des personnes concernées boivent plus de deux verres d’alcool lors d’une journée de consommation, tandis que près d’un jeune sur deux entre 18 et 24 ans (46,6%).

Pour rappel, 41.000 décès sont estimés attribuables à l’alcool en 2015, dont 30.000 décès chez les hommes et 11.000 décès chez les femmes, soit respectivement 11 % et 4 % de la mortalité des personnes de 15 ans et plus.