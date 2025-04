6 Français sur 10 ont déjà suivi les conseils médicaux d’une IA, selon un sondage

Les Français semblent à ce point avoir confiance en l'intelligence artificielle qu'ils n'hésitent pas à l'utiliser en matière de santé. Selon une étude publiée ce jeudi, 6 Français sur 10 ont ainsi déjà suivi des conseils médicaux donnés par une IA.

L'intelligence artificielle va-t-elle devenir le médecin de demain ? Publiée ce jeudi 17 avril, une enquête réalisée par l'institut FLASHS pour Galeon, spécialiste des dernières technologies innovantes adaptées aux soins de santé, donne de nombreuses tendances, notamment au sujet des tranches d'âge qui semblent les plus enclines à écouter les conseils médicaux émanant des IA.

Premier enseignement, le sondage dévoile que «60% des Français ont déjà suivi les recommandations d'une IA, dont 17% sans en parler à un médecin». Une approche pourtant non dénuée de risques alors que plusieurs cas ont émergé, notamment aux Etats-Unis, d'IA réalisant des erreurs médicales.

Dès 2019, un algorithme de diagnostic avait, par exemple, mal analysé une radiographie et a donc causé le retard de traitement d'un patient, qui en est finalement décédé. Un cas parmi de nombreux autres de preuves qu'à ce stade, les IA restent toujours perfectibles et que leurs conseils sont à confronter avec des avis médicaux.

Il faut également rappeler que les IA dépendent de la qualité des informations qui leur sont apportées et qu'un diagnostic ne pourrait être précis en se fondant sur des explications lacunaires.

En ce sens, l'étude démontre que 1 Français sur 5 accepte plus facilement une erreur de diagnostic si elle est commise par un médecin contre 9% qui la tolèrent si elle est commise par une IA.

Aussi, on peut lire dans cette étude que «43% des Français font confiance aux réponses fournies par des IA génératives comme ChatGPT, Claude ou Google Gemini pour des questions de santé».

Le document révèle même que «34% des Français ont déjà posé des questions relatives à sa santé à une IA générative»

© Flashs

En ce qui concerne la perception des Français de l'IA, une tendance se dégage : les jeunes font davantage confiance à l'intelligence artificielle que les générations plus âgées. On constate qu'alors que 68% des 18-24 ans ont déjà posé une question relative à leur santé à une IA, ce chiffre tombe à 10% chez les plus de 64 ans.

«Plus on est jeune, plus on fait confiance aux réponses générées par l'IA»

De même, cette dynamique nette se distingue en ce qui concerne la confiance donnée à ces réponses : plus les membres du panel sont jeunes, plus ils ont confiance en leur recours à l'IA. Au contraire, les personnes les plus âgées ont moins tendance à croire les réponses apportées par ces programmes.

© Flashs

L'IA particulièrement soutenue dans l'aide au diagnostic et la recherche

Certains Français vont encore plus loin : ils jugent qu'un jour, une IA pourra surpasser l'expertise humaine en matière de santé et effectuer des opérations. De même, 30% des citoyens de l'Hexagone se disent prêts à être opérés par une intelligence artificielle sans intervention humaine.

© Flashs

L'étude présente également, de l'avis des interrogés, dans quels secteurs l'IA a le plus d'avenir. Le diagnostic et la recherche tiennent la corde avec respectivement 48% et 47% des avis.

L'automatisation des tâches administratives (37%), la surveillance épidémique (31%) et le suivi des patients (31%) sont aussi évoqués. Enfin, 13% des gens ont déclaré que l'IA n'apporterait pas de valeur significative au secteur de la santé.