SOPK : quelle est cette nouvelle piste de traitement développée par un laboratoire français ?

Une piste de traitement du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) a été révélée par une équipe de recherche lilloise. Une réelle avancée pour les personnes atteintes de ce syndrome, qui constitue l’une des principales causes d’infertilité féminine.

C’est un espoir naissant pour les 13% de femmes atteintes du SOPK dans le monde. Le syndrome des ovaires polykystiques est une affection hormonale courante, qui touche les femmes en âge de procréer. Il se déclare généralement pendant l’adolescence, mais les symptômes peuvent évoluer au fur et à mesure.

Parmi eux, on compte un déséquilibrage hormonal, des règles irrégulières, des taux excessifs d’androgènes, mais surtout l’apparition de kyste dans les ovaires qui peuvent mener à une infertilité totale. Jusqu’alors classé comme un syndrome chronique et incurable, cela pourrait bien changer.

Dans un rapport, publié dans la revue Cell Metabolism, le Centre de recherche Lille Neurosciences et Cognition démontre dans une expérience, réalisée sur des souris, que le développement du SOPK est en grande partie lié à une exposition à de forts taux d’hormone antimüllérienne (AMH) à la naissance.

Ce faisant, bloquer les récepteurs de l’hormone AMH des souris sur une courte période après leur naissance permet d'empêcher l’apparition du syndrome.

La découverte d’un anticorps

Un anticorps appelé Ha13 a été développé par les équipes lilloise entre 2018 et aujourd’hui. Ce dernier a pour mission d’obstruer les récepteurs de l’hormone AMH dans les ovaires.

Une fois l'anticorps administré sur des souris, les résultats ont été très positifs : «Ces bloqueurs de l’action de l’hormone AMH ont eu un effet préventif : les souris du premier groupe n’ont pas développé les principaux symptômes du SOPK plus tard dans leur vie. Et chez les souris adultes qui en souffraient déjà, les anticorps ont permis de les faire reculer», a déclaré le directeur de recherche Paolo Giacobini dans le rapport.

Il est important de noter que le SOPK n’est pas une maladie, mais un syndrome, ce qui implique un ensemble de symptômes pouvant se manifester sous différentes formes et avoir des variations et des évolutions différentes en fonction des individus.

Compté parmi les principales causes d’infertilité féminine, de plus en plus de services hospitaliers proposent un suivi de ce syndrome. Bien que le chemin vers un remède complet soit encore long, la découverte de cet anticorps constitue tout de même une avancée considérable.