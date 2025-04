Marcher plus vite réduirait le risque d’incident cardiaque, selon une étude

Vous pourriez réduire votre risque de développer des anomalies du rythme cardiaque en accélérant votre rythme de marche. Une large analyse réalisée à partir des données de l’étude UK Biobank au Royaume-Uni a permis de pointer du doigt l’effet bénéfique de la marche rapide sur les arythmies.

La marche ne cesse de prouver ses bienfaits. Une nouvelle étude de grande envergure publiée cette semaine dans la revue Heart a révélé qu'une marche à allure moyenne ou rapide - entre 4,8 et 6,4 km/h - pouvait réduire de 35 % à 43 % le risque de développer des anomalies du rythme cardiaque, si elle est régulière.

«L'avantage de la marche, c'est qu'elle est accessible à tous», ont déclaré le docteur Jill Pell, auteure principale de l'étude et Henry Mechan, professeure de santé publique à l'Université de Glasgow, à CNN. «Inutile de dépenser de l'argent pour aller à la salle de sport ou acheter du matériel. Il suffit de sortir de chez soi et de continuer à marcher», ont-elles ajouté.

Les anomalies concernées

Les anomalies dont il est question dans l’étude sont les arythmies : la fibrillation auriculaire, la brady-arythmie et l’arythmie ventriculaire. La fibrillation auriculaire, ou FA, est l'arythmie la plus courante, caractérisée par un rythme cardiaque irrégulier et rapide prenant encrage dans les cavités supérieures du cœur.

Les brady-arythmies sont des rythmes cardiaques anormalement lents, quant aux arythmies ventriculaires, elles surviennent lorsque les cavités inférieures du cœur, ou ventricules, battent trop vite.

L’exploitation de l’étude UK Biobank

Les spécialistes ont étudié les données de santé et d'activité d'un groupe d’adultes recrutés entre 2006 et 2010 pour l'étude UK Biobank, qui avait suivi l'état de santé de presque 500.000 personnes âgées de 40 à 69 ans au Royaume-Uni.

Les participants avaient, entre autres, répondu à des questionnaires renseignant si leur rythme de marche était moyen (de 4,8 à 6,4 km/h) ou rapide (plus de 6,4 km/h). Au cours d’une période de suivi de 13 ans en moyenne, seulement 9 % de ces participants ont développé des arythmies.

Il est ressorti de cette expérience que plus d'un tiers de l'effet bénéfique d'un rythme de marche plus rapide «était dû au fait que marcher plus vite réduit le cholestérol, le glucose et la tension artérielle et vous rend moins susceptible de prendre du poids», a déclaré Jill Pell, notant que ces réductions diminuent le risque d'anomalies du rythme cardiaque.

Même si un rythme soutenu semble préférable à un rythme lent, «le premier pas est littéralement un pas», a assuré la cardiologue Martha Gulati à CNN. «On commence par marcher lentement, mais plus on le pratique, plus on accélère».