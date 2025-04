Déserts médicaux : à quoi s’attendre pour la journée de grève prévue le lundi 28 avril ?

Lundi 28 avril, les médecins français seront en grève. Un mouvement de protestation en réaction à une proposition de loi qui vise à réguler leur affectation dans les déserts médicaux, que beaucoup considèrent comme une atteinte à leur liberté.

Il risque de ne pas avoir beaucoup de blouses blanches dans les cabinets médicaux. Lundi 28 avril, les médecins français vont se mobiliser contre une proposition de loi, en cours d’examen à l’Assemblée nationale, visant à contrôler leur installation de façon à les envoyer principalement les déserts médicaux.

Une projet qui déplaît fortement, en particulier chez les jeunes diplômés, qui ne pourront pas exercer près de chez eux si la zone dans laquelle ils se trouvent est considérée comme suffisamment fournie en professionnels de santé.

Si le texte est voté, une autorisation officielle sera dans cet esprit à demander aux agences régionales de santé (ARS) avant l’installation de quelconque cabinet. Une suite de restrictions vivement critiquée par les syndicats et jugée comme étant une atteinte portée à la liberté d’installation, considérée comme l’un des principaux critères de la médecine libérale.

De grosses perturbations prévues

Cette grève présage de grosses perturbations dans le secteur médical et urgentiste, au vu du nombre de médecins qui prévoient de quitter leur cabinet, au moins pour vingt-quatre heures hors urgences vitales, et donc de ne plus participer à la permanence des soins.

Bon nombre d’entre eux ont déjà prévenu leurs agences régionales de santé qu’ils n’assureraient plus aucune garde jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, ces gardes permettent de recevoir des patients en urgence orientés par le SAMU ou la régulation.