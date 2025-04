Voici les 6 aides financières les plus oubliées par les retraités

Après des dizaines d’années dans la vie active, le moment de la retraite est souvent attendu. Mais une fois ce moment venu, nombreux sont les retraités à faire face à de nombreuses formalités administratives, et certaines peuvent leur apporter des aides financières à ne pas négliger. Voici six aides qu’il faut réclamer en tant que retraité.

Des aides financières permettant de compenser une petite retraite. Au 31 décembre 2024, on comptait plus de 15 millions de retraités en France. D’après des données de la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees), les seniors percevaient en 2019, en moyenne, une pension de 1.444 euros brut, soit environ 1.341 euros net.

Alors pour compenser une faible retraite, certaines aides existent. Seulement, beaucoup de séniors ne réclament pas les prestations auxquelles ils ont droit, par méconnaissance, ou parce que les démarches à effectuer pour les obtenir les découragent.

Les aides auxquelles les retraités ont droit

Certaines aides sont proposées, d’office, aux retraités. D’abord, il y a l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Cette aide mensuelle est octroyée aux séniors percevant de faibles revenus. Elle est versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Son montant, en revanche, varie si le bénéficiaire est en couple. Et pour cause : le montant maximum versé pour une personne seule est de 1.034,28 € par mois, et 1.605,73 € par mois pour un couple, selon le site administratif Service-Public.

Ensuite, il y a les droits propres. Les droits propres sont les droits d'obtenir des prestations sociales prévues par le Code de la Sécurité sociale, dont bénéficie un retraité en raison de sa situation individuelle et de son activité professionnelle. Selon le directeur de la CNAV, Renaud Villard, au média Capital, environ 5 à 10 % de retraités ne réclament pas la totalité de leur pension. Alors, pour avoir la certitude de recevoir des droits propres dans leur intégralité, il faut effectuer des vérifications auprès de la caisse de retraite.

Ensuite, il y a le chèque emploi-service universel. Ce chèque, peu connu, est distribué par le gouvernement et permet de régler les prestations d’aide et de service à la personne à domicile sans aucune charge sociale.

Les aides à réclamer

Des aides ont également été créées pour permettre de verser aux retraités, un complément du montant de leur pension de base. Il s’agit des aides des caisses de retraite complémentaire, Ircantec et Agirc-Arrco. Ces dernières distribuent des aides financières, afin de permettre aux retraités d’effectuer des travaux de rénovation ou d’être assisté par une aide-ménagère, par exemple. Pour en savoir plus sur les modalités, il faut se rapprocher de sa caisse complémentaire.

Ensuite, il y a la pension de réversion. Cette dernière intervient en cas de décès d’un époux ou d’une épouse, permettant de percevoir une partie de sa pension de retraite de la part de l'Assurance retraite de la Sécurité, si il ou elle en percevait ou aurait pu en percevoir.

Enfin, il y a les aides relatives à la santé. Il s’agit de l’aide au financement d’une couverture maladie complémentaire, ou de l’aide pour une complémentaire santé (ACS). Ces dernières sont accordées aux personnes disposant de faibles revenus. Ces revenus peuvent cependant être légèrement supérieurs au plafond fixé et donner droit à la Complémentaire santé solidaire (ex CMU-C).