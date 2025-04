«Il avait le souffle coupé et il ne parlait plus» : ce sérum physiologique rappelé dans des pharmacies

Une mère effectuait un lavage de nez avec du sérum physiologique, dimanche 20 avril, lorsque que son fils a commencé à montrer des effets secondaires. Les premières analyses ont établi qu'il pourrait s'agir d'alcool.

Ils ont eu une grosse frayeur. Dans le Cotentin (Manche) un enfant de deux ans a fait une réaction après un lavage de nez avec du sérum physiologique, le 20 avril dernier. En cause ? Le produit pourrait contenir de l’alcool.

Le lot concerné est le sérum physiologique numéro 25045 avec la date d’expiration fixée au 02/2027.

«Aux urgences, ils étaient autant étonnés que nous»

Alors qu’elle effectuait le lavage de nez, la mère constate que son fils commence à avoir les «yeux révulsés, il avait le souffle coupé et il ne parlait plus, comme s’il étouffait», confie-t-elle à Actu.fr. En panique, elle contacte le centre antipoison et le Samu. Ce dernier lui conseille de conduire son enfant aux urgences. «Mon conjoint a senti et goûté le produit qui sentait l’alcool. Il s’est bien rendu compte que ce n’était pas du sérum physiologique. Aux urgences, ils étaient autant étonnés que nous», ajoute-t-elle.

Le petit garçon a effectué des contrôles médicaux et «d’après les premiers éléments, on nous dit qu’il pourrait s’agir d’alcool isopropylique, un nettoyant pour les cuves de production», explique la mère.

Des lots placés en quarantaine

Le produit a été acheté en pharmacie, samedi. Depuis cet incident, il a été retiré de plusieurs rayons, comme les officines de La Haye ou de Virandeville.



«Les lots sont en quarantaine. Il n’y a pas de risque pour la santé après les potentielles traces d’alcool retrouvées. Le process que nous impose la réglementation de l’ANSM est en cours», détaille la société de distribution de produits pharmaceutiques et médicaux.

La pharmacie de La Haye a également communiqué sur Facebook. «Si vous avez acheté ce flacon merci de nous le rapporter», écrit-elle.