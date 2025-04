Parkinson : la greffe de neurones pourrait donner un sérieux coup à la maladie

Des chercheurs américains et japonais ont obtenu des résultats encourageants en utilisant la greffe de neurones issus de cellules souches pour traiter la maladie de Parkinson.

La science offre un peu d'espoir aux malades de Parkinson. Mais deux études distinctes, aux Etats-Unis et au Japon, ont montré récemment des résultats encourageants dans le traitement de la maladie. Elles reposent sur la thérapie cellulaire ainsi que sur la greffe de neurones, et ont fait l'objet d'une publication dans la revue Nature.

Neurodégénérative, la maladie de Parkinson est caractérisée par la destruction de certains neurones du cerveau, notamment ceux qui sécrètent la dopamine, situés dans une zone du tronc cérébral appelée substance noire.

La dopamine est un neurotransmetteur qui permet la communication au sein du système nerveux et influe directement sur le comportement. Son déficit provoque les symptômes de la maladie de Parkison : problèmes moteurs, tremblements, rigidité musculaire, troubles de la santé mentale et du sommeil, ainsi que des douleurs.

Au Japon comme aux Etats-Unis, les chercheurs ont travaillé sur des cellules souches, ces cellules immatures qui peuvent, en laboratoire, être transformées en d'autres types cellulaires, ici des neurones à dopamine qui ont été injectés directement dans le cerveau des malades.

D'après l'étude publiée dans Nature, les patients n'ont pas subi d'effets secondaires graves mais, surtout, les neurones ainsi injectés ont continué à sécréter de la dopamine dix-huit mois après la procédure, permettant une amélioration clinique des symptômes de la maladie de Parkinson.

Ces deux études étaient de taille modeste, avec 12 patients aux Etats-Unis et seulement sept au Japon. Face aux résultats encourageants, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a autorisé un essai de phase 3, sur un plus grand échantillon.

D'après les chiffres de Santé publique France, 175.000 personnes étaient traitées pour une maladie de Parkinson dans l'Hexagone en 2020. Cette pathologie est environ 1,5 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes et sa fréquence augmente fortement avec l'âge : en 2020 les malades avaient en moyenne 75 ans au début des traitements.