Voici les 3 meilleures huiles d’olive en supermarché, selon 60 millions de consommateurs

Dans son dernier comparatif, le magazine 60 millions de consommateurs a mis en parallèle pas moins de 22 huiles d'olive. Et si certaines d'entre elles sortent du lot, l'étude révèle que toutes contiennent des traces d'hydrocarbures.

Ce sont des traces de MOAH (hydrocarbures aromatiques d'huiles minérales) et des MOSH (hydrocarbures saturés d'huiles minérales) que l'on retrouve dans ces huiles. «L’exposition à ces composés peut représenter un risque sanitaire», prévient le groupe français de laboratoires Eurofins.

Il est important et nécessaire de noter que toutes les huiles analysées sont des huiles d’olive vierge extra, qui sont donc directement issues du fruit par simple pression mécanique, ou par la méthode moderne de centrifugation.

Malgré ce constat, le magazine a tout de même réalisé un classement dont voici les trois premières places.

La Costa d'Oro biologique

Elle monte sur la troisième marche du podium de cet essai comparatif. Si ce sont les prix de l'ensemble des produits de toute la gamme qui ont augmenté, celle-ci maintient un prix correct vu sa qualité, avec environ 15 euros le litre. Malgré le fait qu'elle contient des perturbateurs endocriniens, elle a également un taux important de stérols, qui permet de diminuer le «mauvais» cholestérol.

l'huile Puget origine France

A la deuxième place se trouve l'huile Puget origine France, qui ne contient qu'un seul plastifiant, et une légère quantité d'hydrocarbures. Malgré cela, son goût se démarque de ses concurrentes et son taux important d'oméga-9 et de stérols est intéressant, selon 60 millions de consommateurs.

L'huile H de Leos

Enfin, celle qui arrive à la première place de ce classement est l'huile H de Leos. Mais si elle se place ici, une chose va en repousser plus d'un : son prix. Environ 59 euros le litre pour ce produit 100% français, dont la composition importante en lipide et son goût ont suffi pour la placer devant les autres huiles analysées. Cependant, des plastifiants sont présents, principal point faible de ce produit.