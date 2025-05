Bâillement répétés : voici pourquoi ce signe doit vous alerter

Le bâillement systématique pourrait être un signe de problème de santé, selon des analyses médicales américaines récemment publiées.

Pas un simple signe de fatigue. Le bâillement, ouverture incontrôlée de la bouche, peut traduire plus qu'un besoin de sommeil, mais aussi certains problèmes de santé plus graves. C'est ce qu'avance l'Académie américaine de médecine du sommeil.

Si ce geste, que nous concédons 250.000 fois dans une vie environ, peut paraître anodin, une étude menée par Eric Olson, pneumologue et président de l'Académie américaine de médecine du sommeil, montre que sa fréquence doit être surveillée : «Le fait de manquer de sommeil est un problème de santé grave qui peut avoir des conséquences multiples», comme le rapporte CNN.

diabète, dépression, maladies cardiaques...

Il poursuit : «La somnolence peut provoquer des accidents de la route mais aussi de nombreuses erreurs au travail et des risques sur la santé à long terme. La somnolence diurne a un impact quotidien sur les individus qui en souffrent». Le manque de sommeil a déjà été associé par de nombreuses études à un développement ou une augmentation de diabètes, à la dépression, à des maladies cardiaques, à une augmentation de la pression artérielle ou encore à l'obésité.

Eric Olson met en garde contre l'ignorance de ces signes de somnolence et montre même qu'il est nécessaire de se méfier de notre perception de la fatigue : «Le malheur démontré statistiquement est que le manque de sommeil chronique altère la capacité des personnes qui en souffrent à percevoir leur niveau de fatigue, justement», explique le docteur Indira Gurubhagavatula.

«Quand on teste les personnes et plus particulièrement leur cerveau, en mettant à l'épreuve leur temps de réaction, leur mémoire, leur capacité de coordination, on voit qu'elles font beaucoup d'erreur. Mais pourtant, elles ont une confiance infondée leur faisant croire qu'ils vont bien», explique-t-elle plus en détail.

Soigner son sommeil pour prévenir des dangers de la somnolence

Chaque année, 100.000 accidents de voiture sont causés par la somnolence, ce qui en fait l'un des dangers principal. Quand le cerveau connaît un niveau d'exhaustion élevé, il se réfugie dans des microsiestes, ou «microsleeps» comme les appellent les chercheurs américains. «Le cerveau prend des pauses de deux ou trois secondes, parfois dix secondes et il redevient actif, parfois sans que la personne qui en souffre ne s'en rende compte. Cela peut être particulièrement dangereux pour la sécurité. Donc quand on sent que cet état s'installe, on doit se rendre compte qu'on n'est pas en état de conduire».

Pour éviter ce fléau, voici ce que préconisent les chercheurs : «Les produits contenant trop de caféine, d'alcool, ou les produits stupéfiants et la dépense physique intense sont à éviter. Une mauvaise hygiène globale et un sommeil rendu délicat à cause de conditions trop froides, trop chaudes, trop lumineuses ou trop bruyantes peuvent également jouer sur la qualité du sommeil».

En plus de ces facteurs, le docteur Indira Gurubhagavatula prévient : les troubles du sommeil comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos ou plus simplement l'insomnie doivent alerter sur la somnolence et ses méfaits.