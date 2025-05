Colibactine : quelle est cette toxine qui pourrait être responsable de la hausse du cancer colorectal chez les jeunes ?

Depuis deux décennies, la part de cancer colorectal détecté chez les moins de 50 ans a explosé de manière exponentielle en Europe et aux Etats-Unis. Une étude américaine relayée la semaine dernière a identifié une toxine bactérienne, appelée «colibactine», qui augmenterait le risque de cancer colorectal précoce.

Une découverte qui pourrait booster la recherche liée à la deuxième cause de décès par cancer en France. Les chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont identifié, dans une étude relayée le mercredi 23 avril dans la revue Nature, qu’une toxine bactérienne, appelée «colibactine», augmentait le risque de diagnostic précoce de cancer colorectal en cas d’exposition dès l’enfance.

Une toxine mutagène capable d’altérer l’ADN

Produite par certaines souches d’Escherichia coli présentes naturellement dans le côlon et le rectum, la colibactine est une toxine dite mutagène pouvant altérer l’ADN. Une exposition à cette toxine imprimerait une signature génétique spécifique sur l’ADN des cellules du côlon, ce qui pourrait alors augmenter le risque de cancer colorectal précoce.

D’après l’étude, la colibactine laisserait derrière elle des modèles spécifiques de mutations de l’ADN 3,3 fois plus fréquents dans les cas à début précoce (notamment chez les adultes de moins de 40 ans) que chez les personnes diagnostiquées après 70 ans.

Selon les chercheurs, les effets néfastes de cette toxine bactérienne apparaissent précocement si bien que «si quelqu’un acquiert l’une de ces mutations motrices avant l’âge de 10 ans, il pourrait avoir des décennies d’avance sur le calendrier de développement du cancer colorectal, en le détectant à 40 ans au lieu de 60 ans», a souligné Ludmil Alexandrov, l’un des auteurs.

En détectant ces changements génétiques, on pourrait ainsi potentiellement repérer les personnes les plus à risque pour ce type de cancer, et mettre en place un dépistage renforcé.

«Cela redéfinit notre perception du cancer. Il ne s’agit peut-être pas uniquement de ce qui se passe à l’âge adulte ; le cancer pourrait être influencé par des événements survenus au début de la vie, voire au cours des premières années. Un investissement soutenu dans ce type de recherche sera essentiel à l’effort mondial visant à prévenir et à traiter le cancer avant qu’il ne soit trop tard», a analysé Marcos Díaz-Gay, auteur principal de l’étude.

47.000 nouveaux cas chaque année en France

En France, le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer tous sexes confondus avec plus de 47.000 nouveaux cas chaque année. Entre 2000 et 2020, la première étude dans le domaine ciblant les adolescents et jeunes adultes français a démontré une hausse de l’incidence des carcinomes colorectaux de 1,43 % par an chez les 15-39 ans.

Au cours des deux dernières décennies, le nombre de cancers colorectaux chez les personnes âgées de moins de 50 ans a progressé de 3 % chaque année aux Etats-Unis. Une étude menée par l’American Cancer Society a mis en lumière le fait que près de 20 % des patients américains atteints de cancer colorectal étaient âgés de moins de 55 ans en 2019.