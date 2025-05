Journée internationale de l'asthme : comment une pathologie peut-elle être qualifiée de «maladie professionnelle» ?

Le 2 mai est la Journée internationale de l'asthme. Une pathologie qui peut notamment apparaître après avoir été soumise à des conditions environnementales, notamment sur le lieu de travail, favorisant le développement de la maladie. Elle peut donc être considérée comme étant une «maladie professionnelle». Explications.

L'asthme, parfait exemple de «maladie professionnelle». A l'occasion du 2 mai, Journée mondiale de l'asthme, une attention particulière est offerte aux maladies développées au travail, dont cette pathologie chronique fait partie.

L'asthme est une maladie chronique fréquente dont souffrent 4 millions de Français. Parmi eux, certains ont contracté cette pathologie à cause de leur emploi. En effet, l'Institut national de la santé et de la recherche médical écrit : «L’asthme professionnel représente environ 10% des cas d’asthme en France».

Ils développent avec quelques exemples, comme les boulangers qui sont amenés à respirer beaucoup de particules issues de la farine qu'ils manipulent. Les coiffeurs sont soumis aux mêmes problématiques avec les produits comme les persulfates, les peintres avec les isocyanates ou encore les travailleurs du bois, souvent cités en raison des nombreuses poussières dégagées. Plus généralement, l'ensemble des métiers artisanaux sont concernés.

Pour qu'une maladie soit caractérisée de «professionnelle», il faut que la personne qui en est victime réalise un bilan et qu'une enquête confiée à un médecin du travail soit réalisée. En cas de diagnostic concluant, le titre de «maladie professionnelle» permet une indemnisation et une prise en charge importante. Comme l'explique l'Assurance Maladie sur son site, le cas échéant, la prise en charge est de «100 % des soins médicaux et chirurgicaux, frais d'analyse ou de pharmacie liés à votre maladie, dans la limite des tarifs de l'Assurance Maladie».

L'asthme, loin d'être la seule «maladie professionnelle» possible

En ce qui concerne les indemnités possibles, elles sont détaillées par le site du service public, qui précise : «Les indemnités journalières sont versées pendant toute la période d'incapacité de travail, jusqu’à la fin de l'arrêt ou la consolidation de la blessure (ou le décès). Si la blessure est consolidée, un taux d'incapacité permanente (IPP) est fixé par votre organisme de sécurité sociale ( CPAM , MSA ) et vous ouvre droit au versement d'une rente viagère ou d'une indemnité forfaitaire en capital».

Selon ce taux, qui commence dès 1%, le montant associé peut largement varier.

Si la gêne respiratoire qu'est l'asthme est l'une des «maladies professionnelles» les plus fréquentes, elles n'est pas la seule concernée : les mésothéliomes et les autres cancers, la bronchite chronique, les troubles musculo-squelettiques ou encore Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique font partie des pathologies les plus souvent couvertes. De même, les maladies mentales tiennent une place importante dans cette liste.