États-Unis : le sang d'un homme ayant survécu à 200 morsures de serpent pourrait permettre la création d'un anti-venin universel

Le sang d'un homme qui s'est injecté lui-même du venin de serpent pendant plus de vingt ans a été utilisé pour mettre au point un nouvel anti-venin. Du «jamais vu», selon les scientifiques.

Un sacrifice pour la bonne cause. Comme l'a révélé la BBC ce samedi 3 mai, un Américain appelé Tim Friede a été au centre d'une recherche pas comme les autres. Grâce à son sang, les chercheurs ont pu isoler ses anticorps et les utiliser pour mettre au point un produit universel.

Tim Friede a enduré plus de 200 morsures de serpent et a réalisé lui-même quelque 700 injections de venin, dans l'optique de faire de son sang un rempart efficace contre la majorité des toxines que produisent les serpents.

L'Américain a notamment subi volontairement des attaques de mambas, cobras, taïpans et de bongares. Après une double morsure de cobra, il a même été plongé dans le coma.

Le cobra (en haut à gauche), le taïpan (en haut à droite) et le mamba noir (en-dessous) font partie des serpents les plus dangereux au monde. © Pixabay

Tim Friede a expliqué la raison pour laquelle il a décidé d'endurer de telles souffrances : «Je ne voulais pas mourir ni perdre de doigt ou même rater des jours travail. C'est juste devenu partie intégrante de ma vie et je me suis dit que je devais continuer aussi longtemps que possible, pour aider certaines personnes qui habitent à des milliers de kilomètres et vivent dans des endroits où ils peuvent mourir de morsures de serpent».

Efficace contre 13 des 19 espèces de serpents les plus dangereuses au monde

Si les chercheurs, jusqu'à aujourd'hui, passaient par des animaux pour créer leurs anti-venins, Tim Friede a permis de changer la donne. Les études consistaient à injecter une faible quantité de venin de serpent, par exemple sur un cheval, et de récolter les anticorps qu'il produisait face à cette attaque. Mais la difficulté résidait dans le fait que les anticorps sont différents d'une espèce à l'autre et que les serpents ne produisent pas les mêmes toxines. On ne pouvait donc pas espérer produire un anti-venin universel.

Une équipe de chercheurs a donc eu l'idée de demander à Tim Friede d'utiliser son sang et a rapidement analysé celui-ci, observant de nombreux anti-corps dont deux neurotoxines essentielles à la défense humaine contre les morsures de ces reptiles. Ils ont donc mis au point un antidote qui a montré son efficacité contre 13 des 19 différentes espèces de serpents élapidés venimeux recensés et qui a même été partiellement protecteur contre les 6 derniers. Une avancée «sans précédent» selon les chercheurs. L'autre espèce de serpents venimeux, les vipères, ne sont pas concernées par l'étude.

L'Américain a documenté ses aventures sur Youtube, où il montre ses morsures et comment son corps réagit face au venin de ces espèces particulièrement craintes.

Chaque année, les serpents sont responsables, à cause de leurs morsures venimeuses, de la mort de 140.000 humains.