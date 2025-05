Bronchiolite : l’efficacité du traitement Beyfortus sur les nourrissons confirmée par les chercheurs

Le Beyfortus, un traitement destiné à immuniser les bébés contre le principal virus à l’origine de la bronchiolite, réduirait de manière radicale le risque d'hospitalisations des nourrissons qui le contractent. Son efficacité a été une nouvelle fois confirmée par une vaste étude publiée ce vendredi.

C’est un traitement qui avait déjà fait ses preuves. Le Beyfortus avait radicalement limité les hospitalisations de bébés selon plusieurs études nationales, toutefois, celle publiée dans The Lancet Child & Adolescent Health le 3 mai permet une analyse plus large de ce traitement miracle.

Pour rappel, la bronchiolite est une maladie qui provoque des difficultés respiratoires aux bébés lors de leurs six premiers mois et peut parfois conduire à des passages aux urgences et des hospitalisations.

Le Beyfortus doit son efficacité à la molécule nirsevimab, un traitement préventif injectable qui empêche le virus d’infecter l’organisme. Ce remède novateur, qui vise à empêcher ou à limiter l’infection par le principal virus de cette maladie, a été développé par Sanofi, en partenariat avec le laboratoire britannique AstraZeneca et approuvé en 2023.

Le risque d’hospitalisation réduit de 83%

Selon une analyse parue ce vendredi, qui regroupe 27 études menées au cours de la saison 2023-2024 du VRS (virus respiratoire syncytial) dans cinq pays (France, Italie, Luxembourg, Espagne, États-Unis), le nirsevimab réduirait de 83% en moyenne le risque d’hospitalisation lié à une infection par le principal virus de la bronchiolite.

Les admissions en soin intensif seraient, elles, réduites de 81% en moyenne et les cas d’infections des voies respiratoires inférieures, chez les enfants de 12 ans et moins, auraient baissé de 75%.

Toutefois, l’efficacité du Beyfortus varie d’un pays à l’autre. Par exemple, son impact sur le taux d’hospitalisation liée à la bronchiolite est largement supérieur aux États-Unis (93%) et en Espagne (83%). Cela est dû au fait qu’une proportion plus élevée de nourrissons à haut risque d’infection grave s’est vu administrer le traitement.

Les auteurs de l’étude ont affirmé que cette immunisation s’est avérée plus efficace pour prévenir l’hospitalisation sur les nourrissons de plus de 3 mois (81%) que sur ceux de 3 mois ou moins (76%).