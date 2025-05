Ice Bucket Challenge : le défi fait son grand retour sur TikTok, en faveur de la santé mentale

Le Ice Bucket Challenge, considéré comme l’un des plus larges défis d’Internet en 2014, est de retour sur le réseau TikTok. Ce challenge, initialement crée pour médiatiser la maladie de Charcot, est cette fois réalisé par les influenceurs en faveur de la santé mentale.

Le plus grand défi d'Internet fait son grand retour. Le Ice Bucket Challenge, un challenge lancé sur Internet en 2014 dans le but de mettre en lumière la maladie de Charcot, avait permis de récolter près de 115 millions de dollars de dons. Onze ans plus tard, cette tendance recommence TikTok.

Barack Obama, Johnny Hallyday ou encore Daniel Ricciardo, un grand nombre de personnalités publiques, de tout milieu confondu, s’était alors pris au jeu. Ce dernier consiste à se filmer en train de se verser une bassine d’eau glacée sur la tête, puis de désigner trois personnes pour le faire par la suite.

L’ampleur de ce «défi givré» avait été telle, que les fonds récoltés avaient permis des avancées majeures dans la recherche liée à la maladie de Charcot, notamment la découverte de deux nouveaux gènes en lien avec celle-ci.

La santé mentale mise en avant

Cette fois-ci, le Ice Bucket Challenge ne se concentre plus sur la maladie de Charcot, mais sur la santé mentale. Ce sont les créateurs de contenu de la plate-forme TikTok qui ont décidé de se mouiller pour la bonne cause, inspirés par le mouvement #SpeakYourMind de l’Université de Caroline du Sud.

@leonardmzr ⏰@Poopi Blh @Lilyslilah & @FABIAN vous avez 24h pour participer au USC speak your mind Ice Bucket Challenge ! Parler sauve des vies. Si tu traverses quelque chose, sache que tu n’es pas seul. Trouve quelqu’un à qui en parler, c’est le premier pas. #icebucketchallenge#speakyourmind#uscicebucketchallenge♬ son original - Leonard

L’influenceur français Léonard Mazzara a été le premier à reprendre la bassine et à nommer trois personnes pour l’imiter. De nomination en nomination, c’est toute la sphère TikTok qui s’est alors retrouvée plongée dans une atmosphère qui rappelle celle de 2014.

Il n’y a pas réellement de levée de fonds à la clé aujourd’hui, mais les influenceurs qui se prêtent au jeu prennent tous soin d’adresser un message de prévention à leur communauté quant à l’importance des soins psychologiques et de la considération des troubles mentaux et psychiatriques.