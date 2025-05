Alzheimer : connaître votre risque de souffrir de la maladie peut vous compliquer la vie, selon une étude

Une étude publiée dans le magazine Alzheimer's & Dementia, a montré que les personnes prédisposées à développer la maladie d'Alzheimer, émettent une diminution de la motivation à ajuster leur mode de vie, lorsqu’ils l’apprennent.

Vaut-il mieux être au courant de ses chances de développer la maladie ? Pas si sûr. Une étude, parue dans le magazine Alzheimer's & Dementia, a apporté un éclairage sur la façon dont les individus réagissent émotionnellement à l’apprentissage de leur prédisposition à développer la maladie d’Alzheimer, selon EurekAlert!, par l'Association américaine pour l'avancement des sciences (AAAS).

Suivi de 199 adultes

La protéine cérébrale, appelée bêta-amyloïde, est l’une des principales pathologies de la maladie d'Alzheimer. L'accumulation de plaques amyloïdes peut être détectée des décennies avant l'apparition des symptômes. Ces plaques peuvent être visualisées et quantifiées par tomographie par émission de positons (TEP).

L’étude s’est basée sur le suivi de 199 adultes en bonne santé, ayant subi une TEP amyloïde, afin de vérifier leur statut bêta-amyloïde. Avant cet examen, des questionnaires ont été remis aux participants, dans le but de mesurer leur anxiété, leurs troubles de la mémoire et leur motivation à adapter leur mode de la vie en fonction du résultat. Ces mêmes questionnaires leur ont de nouveau été transmis six mois après leurs résultats.

Au terme de cette étude, les résultats ont montré que les participants ne présentant pas d'accumulation d'amyloïde ont connu des améliorations émotionnelles significatives : ils ont signalé des niveaux beaucoup plus faibles de dépression, d'anxiété et de troubles de la mémoire, par rapport à leur premier questionnaire. Cependant, leur motivation à maintenir des améliorations de style de vie a diminué.

Pour les participants présentant une présence d’amyloïde, ils n’ont pas montré d’augmentation de dépression ou des troubles de la mémoire, mais ont connu une diminution de l’anxiété et de la motivation à ajuster leur mode de vie.

«Le fait de connaître les résultats semble diminuer les sentiments négatifs»

Cette étude a été réalisée par un chercheur de l’Université Rutgers (États-Unis), été rédigée par Sapir Golan Shekhtman, doctorant au Joseph Sagol Neuroscience Center du Sheba Medical Center en Israël, dirigée par Orit Lesman-Segev, neuroradiologue au Département d'imagerie diagnostique et chercheuse au Joseph Sagol Neuroscience Center du Sheba Medical Center en Israël, co-écrite par Michal Schnaider Beeri, directeur du Herbert and Jacqueline Krieger Klein Alzheimer's Research Center du Rutgers Brain Health Institute.

À l’issue des résultats, Michal Schnaider Beeri affirme que «la divulgation de la présence d’amyloïde n’affecte pas négativement les participants, et le simple fait de connaître les résultats semble diminuer les sentiments négatifs dans l’ensemble».

Cette étude livre également un nouveau point de vue sur la manière dont les individus réagissent émotionnellement face à l’annonce de leur statut amyloïde. Elle dévoile aussi la divulgation du statut amyloïde aux personnes en bonne santé cognitive, une pratique peu courante dans les études précédentes.

«Ces résultats montrent à quel point les gens perdent facilement la motivation à adopter des changements de mode de vie visant à préserver leur santé cognitive», indique Sapir Golan Shekhtman. «Il est crucial de mettre en place des stratégies pour maintenir ces comportements sains», ajoute-t-il.