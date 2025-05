Rougeole : aux états-unis, l'épidémie dépasse les 1.000 cas et trois morts

Plus de 1.000 cas de rougeole ont été recensés aux États-Unis depuis le début de l'année. Une épidémie «hors de contrôle» qui a déjà causé trois morts.

«La situation est hors de contrôle» déclare le pédiatre infectiologue américain Paul Offit à l'AFP. Pour le médecin, il s'agit de la pire épidémie de rougeole du pays depuis au moins 30 ans.

Cette crise sanitaire d'ampleur fait son retour en force aux États-Unis, avec 1.012 cas confirmés à travers 30 des 50 États américains, celui du Texas représentant plus de 70% des cas. Cela serait en partie à cause de la défiance croissante des Américains envers les vaccins.

Une maladie grave et contagieuse

La rougeole provoque de la fièvre, des difficultés respiratoires et des éruptions cutanées. Dans certains cas, elle entraîne aussi des complications plus graves comme des pneumonies ou des inflammations du cerveau pouvant occasionner de graves séquelles et la mort.

Depuis janvier 2025, trois personnes sont mortes aux États-Unis, dont deux jeunes enfants.

«C'est la maladie infectieuse la plus contagieuse au monde et elle se répand maintenant comme une traînée de poudre», alerte le docteur Offit. Il rapporte : «Le nombre de cas aux États-Unis pourrait en réalité être proche de 3.000, voire plus.» En effet, de nombreuses personnes infectées ne vont plus voir de médecins «par crainte de se voir imposer un vaccin ou encore parce qu'elles ne pensent pas se sentir assez mal».

un RECUL de la vaccination

Bien que le vaccin contre la rougeole soit obligatoire aux États-Unis, il est possible d'obtenir une dérogation en invoquant une raison religieuse ou autre.

Le recours à ces exemptions vaccinales a considérablement augmenté ces dernières années, notamment depuis la pandémie de Covid-19 et la défiance grandissante envers les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques.

Le ministre de la Santé de Donald Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr, est d'ailleurs largement accusé de contribuer à l'épidémie en alimentant les craintes à l'égard du vaccin. Sur Fox News, il avait assuré, en mars dernier, que le vaccin était à «l'origine de toutes les maladies que la rougeole elle-même provoque.»