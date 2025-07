Voici la température à partir de laquelle un ventilateur ne sert plus à rien

Lors des épisodes caniculaires, le ventilateur devient un véritable allié... à condition de l'utiliser à la bonne température. Au-delà d'un certain seuil thermique, il perd toute efficacité.

Il aide, mais jusqu'à un certain point seulement. Dans les logements mal isolés ou sans climatisation, le ventilateur est souvent indispensable pour supporter les fortes chaleurs attendues de l'été. Toutefois, son efficacité est considérablement réduite quand la température dépasse un certain niveau.

Contrairement à la climatisation, un ventilateur ne produit en effet pas d'air frais, mais se contente de faire circuler l'air ambiant. L'appareil procure ainsi une sensation de fraîcheur sur la peau en facilitant l'évaporation de la sueur, principal mécanisme de régulation thermique du corps. Toutefois, cet effet diminue lorsque les températures sont trop élevées.

Et en période de canicule, le corps peut avoir de plus en plus de mal à se refroidir. Dans un environnement trop chaud ou humide, la transpiration ne s'évapore pas correctement. Dans ces conditions, le ventilateur ne fait alors que projeter de l'air chaud sur la peau, perturbant le processus de thermorégulation et aggravant la déshydratation.

Des organismes tels que Santé publique France ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déconseillent ainsi l'utilisation du ventilateur au-delà de 36 °C, particulièrement pour les personnes vulnérables comme les personnes âgées, les enfants ou les personnes souffrant de maladies chroniques.

Prudence pour les personnes âgées

«Il peut y avoir une fausse impression de fraîcheur qui mène à une activité physique trop importante. C'est particulièrement problématique pour les personnes âgées», explique Glen Kenny, un physiologiste de l'Université d'Ottawa dans une étude publiée en mai dans la revue The Lancet Planetary Health.

Selon ses observations, les appareils de ventilation pourraient inciter les aînés à rester actifs malgré la chaleur intense. Toutefois, ils produisent moins de sueur, diminuant ainsi son effet rafraîchissant. Dans ce contexte, même des tâches quotidiennes comme le ménage peuvent significativement augmenter le risque de coup de chaleur.

Quand la température intérieure dépasse les 36 °C, il est recommandé de recouvrir le ventilateur d'un linge humide, qui diffusera un air plus frais grâce à l'évaporation de l'eau. Placer une bouteille d'eau congelée dans une bassine devant le ventilateur est également efficace, l'air propulsé étant rafraîchi par la glace.

Par ailleurs, il est conseillé de se rafraîchir le corps avec des douches tièdes, des brumisateurs ou une serviette humide. Fermer les volets en journée est également primordial pour conserver la fraîcheur, ainsi qu'aérer la nuit quand la température baisse.