Royaume-Uni : 8 bébés en bonne santé naissent avec l'ADN de trois personnes

Huit bébés en bonne santé sont nés au Royaume-Uni après une FIV (fécondation in vitro) inédite combinant l’ADN de trois personnes, destinée à empêcher la transmission de maladies mitochondriales graves.

Développée par l’université de Newcastle, cette méthode consiste à transférer l’ADN des parents dans l’ovule d’une donneuse, débarrassé de son propre noyau mais contenant des mitochondries saines. Le premier feu vert légal a été donné en 2015, et les premières grossesses ont suivi en 2017.

